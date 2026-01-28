Angola als Gastland auf der ITB Berlin 2026

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der ITB Berlin haben die Messe Berlin und die KLEBER GROUP als globale Vertretung von Angola ihre enge Zusammenarbeit nun offiziell bekanntgegeben. Deborah Rothe, Director ITB Berlin, erklärt: „Wir freuen uns, Angola als Gastland der ITB Berlin 2026 willkommen zu heißen. Das Land hat enormes touristisches Potenzial und wird im Rahmen unseres Jubiläums eine faszinierende Vielfalt an Kultur, Natur und Gastfreundschaft präsentieren.“ Besucher:innen dürfen sich auf ein vielseitiges Programm freuen, das Angolas touristisches Potenzial sowie seine kulturelle Vielfalt erlebbar macht.

Ausblick auf das Programm

Angola wird während der gesamten Messe mit einem starken inhaltlichen und kulturellen Programm im Mittelpunkt stehen. Den offiziellen Start markiert eine exklusive Eröffnungsgala am Montagabend vor Messebeginn. Zum offiziellen Auftakt der ITB selbst findet dann ein Rundgang mit feierlichem Ribbon Cutting am Angola-Stand statt. Ein zentraler Höhepunkt des Gastland-Auftritts ist auch die offizielle Pressekonferenz von Visit Angola, am 3. März 2026 von 14:00 bis 15:00 Uhr im CityCube Berlin (Raum A1). Gastgeber der Pressekonferenz ist S.E. Márcio de Jesus Lopes Daniel, Minister für Tourismus der Republik Angola.

Am Mittwoch lädt Angola dann zu einem CEO Round Table mit führenden Reiseveranstaltern aus dem DACH-Markt. Im Fokus stehen Marktpotenziale, strategische Kooperationen und zukünftige Partnerschaften. Am Abend folgt mit der „Angola Night“ ein weiteres Highlight am Stand: Gäste dürfen sich auf angolanisches Fingerfood, Signature-Drinks sowie Kizomba-Tänzer freuen. Am Donnerstag stehen gezielte Speed-Dating-Sessions zwischen angolanischen DMCs und Reiseveranstaltern aus dem DACH-Markt auf dem Programm – direkt am Stand und mit Fokus auf konkrete Kooperationen.

„Es ist eine große Freude und Ehre, Angola als neue, authentische Destination auf der weltweit führenden B2B-Tourismusmesse präsentieren zu dürfen, und dort auf so viele interessierte Fachbesucher zu treffen", sagt Julia Kleber, CEO der KLEBER Group und offizielle Vertreterin des Angola Tourism Board.

Weitere Informationen zum Gastland Angola unter: www.angolatourism.com (red)