MSC Agent Club: Jahresgewinner:innen 2025 und Ship Visits 2026

Im Jahr 2025 führte der MSC Agent Club einen Buchungswettbewerb durch, bei dem für jede Buchung einer MSC Kreuzfahrt - abhängig von der gebuchten Kabinenkategorie - Punkte vergeben wurden. Die drei punktestärksten Mitglieder zum Jahresende wurden mit Hauptpreisen ausgezeichnet und nun offiziell bekannt gegeben: den ersten Platz erreichte Julia Orthofer von AllesReise.at. Sie gewann eine siebentägige Kreuzfahrt nach Wahl für zwei Personen in einer Balkonkabine inklusive Getränkepaket Easy, Hotel-Servicegebühr und Minibar. Platz zwei ging an Kevin Menhard von TUI Das Reisebüro Graz, der sich über eine Mini-Kreuzfahrt mit zwei bis fünf Nächten für zwei Personen in einer Balkonkabine inklusive derselben Leistungen freuen darf. Den dritten Platz belegte Alexander Schulz von Heimathafen und erhält einen fixen Platz auf der nächsten Agent-Tour in einer Einzel-Balkonkabine. Außerdem gab es 2025 jeden Monat eine:n Monatsgewinner:in, die zufällig aus allen teilnahmeberechtigten Agent Club Mitgliedern gezogen wurde - inklusive Geschenkkorb als Gewinn. Im Dezember 2025 war das Hildegard Niederklapfer von Christophorus Brixlegg

Neue Punkteaktion bis Ende Februar

Gleichzeitig mit der Bekanntgabe der Gewinner:innen kündigt der MSC Agent Club auch eine neue Aktion an: Für alle Buchungen von MSC Kreuzfahrten werden im MSC Agent Club ab heute, 27. Jänner, bis 28. Februar 2026 doppelte Punkte vergeben. Die Aktion gilt für alle Buchungen innerhalb dieses Zeitraums und bietet Mitgliedern die Möglichkeit, ihr Punktekonto rasch zu erhöhen. Weitere Infos dazu unter: www.mscbook.com/at

Ship Visits in Barcelona im Mai 2026

Zudem sind Anfang Mai wieder Ship Visits in Barcelona geplant, für die die Anmeldung aktuell läuft. Die Termine umfassen drei unterschiedliche Schiffsklassen - wobei Agents alle drei Schiffe oder nur eines besichtigen können. Bei der Anmeldung einfach Bescheid geben, welche Schiffe oder welches Schiff besucht wird. Für die Teilnahme gibt es 5 Extra-Punkte im MSC Agent Club.

Termine & Schiffe:

07.05.2026 – MSC Seaview

08.05.2026 – MSC World Europa

09.05.2026 – MSC Grandiosa

Treffpunkt: Einschiffungshalle MSC Cruises, Hafen Barcelona

Weitere Infos: Das jeweilige Tagesprogramm umfasst eine Schiffsführung, ein gemeinsames Mittagessen sowie eine Produktschulung. An- und Abreise sowie eventuelle Übernachtungen sind von den Teilnehmer:innen selbst zu organisieren und zu bezahlen. Die Mindestteilnehmer:nnenzahl pro Termin beträgt 20 Personen - es können gerne mehrere Personen pro Unternehmen angemeldet werden.

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an sabrina.jetzinger@msccruises.at Anmeldeschluss ist der 7. Februar 2026, die Teilnahmebestätigung erfolgt bis spätestens 14. Februar 2026. (red)