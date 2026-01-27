tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Mondial und Emirates luden zu exklusivem Aircraft-Visit in Wien


Foto: Mondial
Emirates x Mondial - Aircraft-Visit
Foto: Mondial
Emirates x Mondial - Aircraft-Visit
Foto: Mondial
Emirates x Mondial - Aircraft-Visit
Foto: Mondial
Emirates x Mondial - Aircraft-Visit

Die Business-Travel Unit von Mondial veranstaltete kürzlich gemeinsam mit Emirates ein exklusives Kund:innen-Event am Flughafen Wien, bei dem der persönliche Austausch und aktuelle Entwicklungen im Premium-Business-Travel im Mittelpunkt standen.

Im Rahmen des Events gaben Petra Rainoldi, Senior Sales Support Emirates, sowie Alexandre Kunz, Sales Manager Austria & Slovakia Emirates, zunächst spannende Einblicke in Produktneuheiten, Servicekonzepte und Trends im Premium-Flugsegment. Seitens Mondial nahm Doris Tschekalow, Managing Director Travel, gemeinsam mit ihrem Business-Travel-Team an der Veranstaltung teil. 

Networking und Blick hinter die Kulissen

Im Anschluss an die Präsentation nutzten die Teilnehmer:innen die Gelegenheit zum Networking in entspannter Atmosphäre und genossen das kulinarische Angebot der Vienna Lounge. Ein besonderer Programmpunkt war anschließend die Besichtigung einer Boeing 777 in Vier-Klassen-Konfiguration, inklusive Blick hinter die Kulissen und Besuch auf dem Rollfeld. Das Event unterstrich einmal mehr den hohen Stellenwert persönlicher Begegnungen und direkter Gespräche im Business Travel. (red)

  adabei, mondial, emirates, airline, aircraft visit, flugzeug, besichtigung

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
27 Januar 2026

16:16
FH Wien: Vielfältige, neue Gastronomie-Angebote
15:50
ÖAMTC: Neue Maut- und Vignettenregelungen in Europa
13:23
MSC Agent Club: Jahresgewinner:innen 2025 und Ship Visits 2026
11:05
Mondial und Emirates luden zu exklusivem Aircraft-Visit in Wien
09:49
Scenic Group feiert 40-jähriges Jubiläum mit Bonusprovision
09:30
TalkenDER: Neue Podcast‑Folge zu Krisen- und Sicherheitsmanagement

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.