Mondial und Emirates luden zu exklusivem Aircraft-Visit in Wien
Die Business-Travel Unit von Mondial veranstaltete kürzlich gemeinsam mit Emirates ein exklusives Kund:innen-Event am Flughafen Wien, bei dem der persönliche Austausch und aktuelle Entwicklungen im Premium-Business-Travel im Mittelpunkt standen.
Im Rahmen des Events gaben Petra Rainoldi, Senior Sales Support Emirates, sowie Alexandre Kunz, Sales Manager Austria & Slovakia Emirates, zunächst spannende Einblicke in Produktneuheiten, Servicekonzepte und Trends im Premium-Flugsegment. Seitens Mondial nahm Doris Tschekalow, Managing Director Travel, gemeinsam mit ihrem Business-Travel-Team an der Veranstaltung teil.
Networking und Blick hinter die Kulissen
Im Anschluss an die Präsentation nutzten die Teilnehmer:innen die Gelegenheit zum Networking in entspannter Atmosphäre und genossen das kulinarische Angebot der Vienna Lounge. Ein besonderer Programmpunkt war anschließend die Besichtigung einer Boeing 777 in Vier-Klassen-Konfiguration, inklusive Blick hinter die Kulissen und Besuch auf dem Rollfeld. Das Event unterstrich einmal mehr den hohen Stellenwert persönlicher Begegnungen und direkter Gespräche im Business Travel. (red)
