Scenic Group feiert 40-jähriges Jubiläum mit Bonusprovision

Im Jahr 2026 feiert Scenic sein 40-jähriges Bestehen als australisch gegründetes Unternehmen. Aus diesem Anlass lanciert die Group ein exklusives Incentive-Programm für Agents in Österreich und der Schweiz: für Buchungen von Neukund:innen erhalten sie eine zusätzliche Provision von 2%. Die Bonusprovision gilt dabei für sämtliche Fluss- und Hochseekreuzfahrten von Scenic Luxury Cruises & Tours und Emerald Cruises sowie die Landreisen der Scenic Group, die zwischen dem 1. Jänner und 31. Dezember 2026 getätigt und angezahlt werden - unabhängig vom tatsächlichen Abreisejahr.



Bonus für Neukund:innen

Teilnahmeberechtigt sind Buchungen, bei denen sämtliche Gäste auf der Reservierung komplett neu für die Scenic Group sind - das heißt, sie dürfen bisher keine Buchung mit Scenic Luxury Cruises & Tours oder Emerald Cruises & Tours gehabt haben. Einzelbelegungen qualifizieren sich ebenfalls, sofern es sich um einen neuen Gast für die Group handelt. Nicht teilnahmeberechtigt sind stark rabattierte Buchungen mit mehr als 40% Nachlass auf den regulären Katalogpreis. Zur Unterstützung des Vertriebs stellt die Scenic Group begleitende Verkaufsunterlagen, Schulungen und Beratung durch die jeweiligen Ansprechpartner im Außen- und Innendienst bereit.

„Mit diesem neuen Incentive unterstreichen wir unser klares Bekenntnis zu unseren Vertriebspartnern in Österreich und der Schweiz und zu allen neuen Gästen, die wir an Bord unserer Fluss- und Hochseekreuzfahrten sowie auf unseren Landreisen willkommen heißen möchten“, erklärt Marlies Suhner, Business Development Manager Scenic Group. „Als australisch gegründete Marke mit vier Jahrzehnten Erfahrung freuen wir uns darauf, gemeinsam mit unseren Partnern in beiden Märkten weiter zu wachsen und neue Gäste für unsere Art des Reisens zu begeistern.“

Weitere Details und Kontakt für Agents: Reisebüros können das Incentive mit dem Code NEWGUEST26 ab sofort für alle geeigneten Buchungen im Zeitraum 2026 einreichen. Detaillierte Teilnahmebedingungen erhalten Partner:innen bei Marlies Suhner oder unter cruises@scenic.eu. (red)