TalkenDER: Neue Podcast‑Folge zu Krisen- und Sicherheitsmanagement

Die Tourismusbranche steht immer wieder vor großen Herausforderungen: extreme Wetterereignisse, politische Unruhen sowie Blackout und Drohnenanschläge beeinflussen das Reisen weltweit. Als international tätiger Reiseveranstalter befindet sich die Dertour Group deshalb in kontinuierlichem Austausch mit ihrem Krisen- und Sicherheitsmanagement.

Krisen und Chancen

In der neuen Folge des Dertour Austria Podcasts TalkenDER unterhalten sich Jörg Fermüller, Vertriebsleiter Dertour Austria, und Moderator Martin Krejci mit Melanie Gerhardt, Leiterin des Krisen- und Sicherheitsmanagements der Dertour Group: Im Gespräch gibt Gerhardt nicht nur fundierte Einblicke in professionelle Abläufe und Entscheidungswege im Krisenfall, sondern zeigt sich auch von ihrer persönlichen Seite. Darüber hinaus erfahren Hörer: innen, welche Länder nach der Pandemie als echte Vorzeigebeispiele im Umgang mit Krisensituationen gelten - und weshalb sich aus jeder Krise auch Chancen entwickeln können.

Der neue Podcast wird wie gewohnt demnächst per Email an alle Agenturen verschickt. (red)