Bentour Reisen startet in die Rutschensaison 2026

Ende der Woche startet der Versand des neuen Bentour Reisen Rutschenkatalogs 2026 an die Partnerbüros. Der neue Katalog enthält dabei fast doppelt so viele Hotels wie die Ausgabe 2025 und damit eine größere Auswahl an Aquaparks, actionreichen Wasserrutschen und familienfreundlichen Resortkonzepten. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt weiterhin klar auf der Türkei. Ergänzt wird das Angebot durch ausgewählte Rutschenhotels in Griechenland und Ägypten, die zusätzliche Inspiration für abwechslungsreiche Badeferien liefern. Ein besonderes Plus für einen entspannten Start in den Urlaub bleibt der Bentour Reisen Quick-Transfer mit maximal einem Zwischenstopp zwischen Flughafen und Hotel.

Bentour Reisen Aquapark Championship 2026

Passend zum Erscheinen des Rutschenkatalogs geht die Aquapark Championship nach dem großen Erfolg des Vorjahres erneut an den Start. Vom 11. bis 14. Mai 2026 verwandeln sich die Wasserwelten des Granada Luxury Belek an der Türkischen Riviera in eine sportlich-spielerische Bühne voller Teamgeist und Action. Reisebüro-Expedientinnen und Expedienten können hier ihr Können unter Beweis stellen. Die Anmeldung erfolgt über das Bentour Extranet, Anmeldeschluss ist der 28. Februar 2026.

Verkaufsunterstützung für Reisebüros

Zusätzlich stellt Bentour Reisen seinen Partnerbüros aufmerksamkeitsstarke Verkaufsunterstützung zur Verfügung: der Aufsteller misst 1 m Breite x 2 m Höhe, ist von innen beleuchtet und bietet die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Motive auf Vorder- und Rückseite zu wählen. Goldpartner erhalten 50% Nachlass, Platinpartner erhalten die Deko kostenlos.

"Mit dem neuen Rutschenkatalog 2026 geben wir Reisebüros ein starkes Beratungs- und Verkaufsinstrument an die Hand und bauen gleichzeitig unser Angebot in diesem Segment konsequent weiter aus. Die Aquapark Championship und unsere gezielte Verkaufsunterstützung vor Ort unterstreichen dabei unseren Anspruch, Reisebüros nicht nur mit Produkten, sondern mit echten Erlebnissen und konkretem Mehrwert zu unterstützen“, so Deniz Ugur, CEO von Bentour Reisen. (red)