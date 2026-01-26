Sammlerobjekte: die neuen Amenity Kits von Emirates

Vergangenen Dezember hat Emirates die neuen Täschchen mit den wichtigsten Utensilien für eine Nacht an Bord eingeführt. In der Premium Economy und der Economy Class werden die beiden Serien, die aus je vier Modellen bestehen, auf Langstreckenflügen kostenlos verteilt. Die weichen Mini-Bags bestehen aus bio-basiertem Material wie etwa Kaktusfasern. Das Design ist in Zusammenarbeit mit United for Wildlife, der britisch-königlichen Stiftung von Prinz William, entstanden und rückt gefährdete Arten in den Mittelpunkt.

Neuheit für Premium Economy

Erstmals seit ihrer Einführung 2021 gibt es eigene Amenity Kits für die beliebte Premium Economy Class. Die Täschchen enthalten auch Pflegeprodukte auf pflanzlicher Basis von Aveda. Im Fokus des Designs stehen Lebewesen in vier natürlichen Umgebungen: Wasser, Himmel, Wald und Wüste.

Aufnahme in die Serie gefunden haben u.a. der Afrikanische graue Papagei, die Arabische Oryx, der Asiatische Schwarzbär, der Bengalische Tiger, Orang-Utans aus Borneo, Schimpansen, Wüstenfüchse, Geckos, die Grüne Meeresschildkröte, Manta-Rochen, Schuppentiere oder Rote Sandboas und einige andere.

Den Amenity Kits beigelegt ist eine Karte, die auf United for Wildlife und die dargestellten Tiere bzw. deren Gefährdung durch illegalen Handel hinweist. Natürlich dürfen weder Socken noch Augenmasken, die aus zu 100% recyceltem Polyester bestehen, in den Täschchen fehlen. Die liebevoll gestalteten Kits dürften zweifelsohne in Kürze zu begehrten Sammlerobjekten werden. (red.)