Tourismus-Allianz: ÖHV und ÖRV bündeln Kräfte an einem Standort

Die beiden größten freien Interessenverbände im österreichischen Tourismus intensivieren ihre Kooperation: Der Österreichische ReiseVerband (ÖRV) verlegt dafür ab Februar 2026 seinen Sitz in die Büroräumlichkeiten der Österreichischen Hotelvereinigung (ÖHV) in der Mechelgasse 1 im dritten Wiener Gemeindebezirk. Mit dem gemeinsamen Standort wollen die Verbände ihre Zusammenarbeit insbesondere in den Bereichen Weiterbildung, Innovation und Interessenvertretung stärken.

Beide Organisationen bieten ihren Mitgliedern umfangreiche Services, Aus- und Weiterbildungsangebote sowie Branchenveranstaltungen. Der Zusammenzug sei daher eine logische Konsequenz, um die bestehende Zusammenarbeit weiter auszubauen. Die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) vertritt als größte freiwillige Interessenvertretung der heimischen Hotellerie mehr als 1.700 Top-Hotels. Der Österreichische ReiseVerband (ÖRV) fungiert als unabhängige und neutrale Interessenvertretung der bedeutendsten Reiseunternehmen gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Synergien nutzen

Bereits bisher arbeiteten ÖHV und ÖRV eng zusammen, unter anderem im Rahmen der „Initiative Zukunft Tourismus“. Die räumliche Zusammenführung soll diese Kooperation nun weiter vertiefen. „Die Herausforderungen im Tourismus sind enorm, gemeinsam meistern wir sie besser. Diese Partnerschaft ist ein Signal für die gesamte Branche – und an unsere Ansprechpartner in der Politik“, betont ÖHV-Präsident Walter Veit. Auch ÖRV-Präsidentin Eva Buzzi sieht im gemeinsamen Standort erhebliche Vorteile – so etwa eine schnellere Reaktionsgeschwindigkeit bei aktuellen Branchenthemen. Zum Einzug in das ÖHV-Büro sagt Buzzi: „Die räumliche Nähe ermöglicht uns, Synergien noch effizienter zu nutzen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, die den Tourismus in Österreich nachhaltig stärken.“

Drei Schwerpunkte

Die Kooperation konzentriert sich auf drei strategische Säulen.

Erstens die gemeinsame Entwicklung von Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogrammen. Die ÖHV öffnet ihren etablierten Campus für ÖRV-Mitglieder, zudem werden gemeinsame Weiterbildungs- und Veranstaltungsformate entwickelt.

Zweitens die Forcierung digitaler Lösungen und nachhaltiger Strategien, um die Mitglieder beider Verbände fit für die Zukunft zu machen.

Drittens die gemeinsame Interessenvertretung: Die Anliegen sollen künftig mit einer geeinten Stimme noch wirkungsvoller artikuliert werden.

