tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

TAP Air Portugal: Buchungsaktion für Nordamerika-Flüge


Airbus A330
Die portugiesische Airline bietet noch bis 29. Jänner Sonderpreise für Flüge in die Vereinigten Staaten und nach Kanada in der Economy Class.

Im Rahmen einer neuen Kampagne stehen Reisenden aktuell Sonderkonditionen für Ziele in den USA sowie in Kanada zur Verfügung. Die Aktion gilt bei Buchung bis Donnerstag, 29. Jänner 2026, für Flüge bis 31. Mai 2026.

Ziele und Sondertarife

TAP Air Portugal fliegt über Lissabon nach Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, New York (JFK und Newark), San Francisco und Washington sowie von Porto nach Boston und New York (Newark). In Kanada fliegt TAP nach Montreal und Toronto. Insgesamt gibt es 77 wöchentliche Flüge nach Nordamerika.

Preise ab Österreich – Wien

  • USA: ab 429 EUR
  • Kanada: ab 499 EUR

Preise ab Deutschland – Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München

  • USA: ab 399 EUR
  • Kanada: ab 449 EUR 

Die Fluggesellschaft bietet zudem 30% Rabatt auf Buchungen, die mit Bonusmeilen des TAP Miles&Go-Programms vorgenommen werden.

Weitere Informationen unter: www.flytap.com (red)

  tap, tap air portugal, flug, buchungsaktion, flugbuchung, sonderkonditionen, tarife, nordamerika

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
27 Januar 2026

16:16
FH Wien: Vielfältige, neue Gastronomie-Angebote
15:50
ÖAMTC: Neue Maut- und Vignettenregelungen in Europa
13:23
MSC Agent Club: Jahresgewinner:innen 2025 und Ship Visits 2026
11:05
Mondial und Emirates luden zu exklusivem Aircraft-Visit in Wien
09:49
Scenic Group feiert 40-jähriges Jubiläum mit Bonusprovision
09:30
TalkenDER: Neue Podcast‑Folge zu Krisen- und Sicherheitsmanagement

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.