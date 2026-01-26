| news | flug
TAP Air Portugal: Buchungsaktion für Nordamerika-Flüge
Die portugiesische Airline bietet noch bis 29. Jänner Sonderpreise für Flüge in die Vereinigten Staaten und nach Kanada in der Economy Class.
Im Rahmen einer neuen Kampagne stehen Reisenden aktuell Sonderkonditionen für Ziele in den USA sowie in Kanada zur Verfügung. Die Aktion gilt bei Buchung bis Donnerstag, 29. Jänner 2026, für Flüge bis 31. Mai 2026.
Ziele und Sondertarife
TAP Air Portugal fliegt über Lissabon nach Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, New York (JFK und Newark), San Francisco und Washington sowie von Porto nach Boston und New York (Newark). In Kanada fliegt TAP nach Montreal und Toronto. Insgesamt gibt es 77 wöchentliche Flüge nach Nordamerika.
Preise ab Österreich – Wien
- USA: ab 429 EUR
- Kanada: ab 499 EUR
Preise ab Deutschland – Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München
- USA: ab 399 EUR
- Kanada: ab 449 EUR
Die Fluggesellschaft bietet zudem 30% Rabatt auf Buchungen, die mit Bonusmeilen des TAP Miles&Go-Programms vorgenommen werden.
Weitere Informationen unter: www.flytap.com (red)
