TAP Air Portugal: Buchungsaktion für Nordamerika-Flüge

Im Rahmen einer neuen Kampagne stehen Reisenden aktuell Sonderkonditionen für Ziele in den USA sowie in Kanada zur Verfügung. Die Aktion gilt bei Buchung bis Donnerstag, 29. Jänner 2026, für Flüge bis 31. Mai 2026.

Ziele und Sondertarife

TAP Air Portugal fliegt über Lissabon nach Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, New York (JFK und Newark), San Francisco und Washington sowie von Porto nach Boston und New York (Newark). In Kanada fliegt TAP nach Montreal und Toronto. Insgesamt gibt es 77 wöchentliche Flüge nach Nordamerika.

Preise ab Österreich – Wien

USA: ab 429 EUR

Kanada: ab 499 EUR

Preise ab Deutschland – Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München

USA: ab 399 EUR

Kanada: ab 449 EUR

Die Fluggesellschaft bietet zudem 30% Rabatt auf Buchungen, die mit Bonusmeilen des TAP Miles&Go-Programms vorgenommen werden.

Weitere Informationen unter: www.flytap.com (red)