| news | flughafen » flug
Flughafen Wien: FlyOne Armenia fliegt ab April nach Jerewan
Ab 3. April 2026 nimmt FlyOne Armenia Direktflüge zwischen Wien und der armenischen Hauptstadt Jerewan auf und ist damit erstmals in Österreich vertreten.
Die Fluggesellschaft verbindet Wien ab April 2026 nonstop mit der armenischen Hauptstadt Jerewan und stärkt damit das Streckennetz in Richtung Kaukasus. Zum Einsatz kommt ein Airbus A320. Zunächst ist ein wöchentlicher Flug geplant, ab Juni 2026 wird die Verbindung auf drei Frequenzen pro Woche ausgebaut. Damit entsteht eine neue Direktanbindung an eine touristisch aufstrebende Destination mit wachsender Bedeutung für Kultur- und Erlebnisreisen.
Flugzeiten und Ausbau ab Juni
FlyOne Armenia startet ab 3. April 2026 mit einem wöchentlichen Flug und baut das Angebot sukzessive aus. Ab 3. Juni 2026 stehen drei Verbindungen pro Woche zur Verfügung. Der Abflug findet um 15:40 Uhr in Jerewan statt, mit Ankunft in Wien um 17:30 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 18:30 Uhr mit Ankunft um 23:50 Uhr in Jerewan. Über Jerewan sind innerhalb des FlyOne-Netzwerks weitere spannende Reiseziele erreichbar.
"Mit FlyOne Armenia begrüßen wir eine neue Airline am Flughafen Wien. Die neue Direktverbindung bedeutet mehr Auswahl, mehr Flexibilität und neue Impulse für Reisen in diese touristisch aufstrebende Region. Genau solche Ergänzungen stärken den Point-to-Point-Verkehr ab Wien. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit FlyOne Armenia“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG. (red)
fh wien, flughafen, flug, flughafen wien, fly one, armenia, jerewan, armenien
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
27 Januar 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
FH Wien: Vielfältige, neue Gastronomie-Angebote
2027 geht die neue Terminal...
-
Mondial und Emirates luden zu exklusivem Aircraft-Visit in Wien
Die Business-Travel Unit von Mondial...
-
Sammlerobjekte: die neuen Amenity Kits von Emirates
In Zusammenarbeit mit der britischen...
-
TAP Air Portugal: Buchungsaktion für Nordamerika-Flüge
Die portugiesische Airline bietet noch...
-
Airlines verschärfen Regeln für Powerbanks an Bord
Immer mehr Fluggesellschaften untersagen die...