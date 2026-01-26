Flughafen Wien: FlyOne Armenia fliegt ab April nach Jerewan

Die Fluggesellschaft verbindet Wien ab April 2026 nonstop mit der armenischen Hauptstadt Jerewan und stärkt damit das Streckennetz in Richtung Kaukasus. Zum Einsatz kommt ein Airbus A320. Zunächst ist ein wöchentlicher Flug geplant, ab Juni 2026 wird die Verbindung auf drei Frequenzen pro Woche ausgebaut. Damit entsteht eine neue Direktanbindung an eine touristisch aufstrebende Destination mit wachsender Bedeutung für Kultur- und Erlebnisreisen.

Flugzeiten und Ausbau ab Juni

FlyOne Armenia startet ab 3. April 2026 mit einem wöchentlichen Flug und baut das Angebot sukzessive aus. Ab 3. Juni 2026 stehen drei Verbindungen pro Woche zur Verfügung. Der Abflug findet um 15:40 Uhr in Jerewan statt, mit Ankunft in Wien um 17:30 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 18:30 Uhr mit Ankunft um 23:50 Uhr in Jerewan. Über Jerewan sind innerhalb des FlyOne-Netzwerks weitere spannende Reiseziele erreichbar.

"Mit FlyOne Armenia begrüßen wir eine neue Airline am Flughafen Wien. Die neue Direktverbindung bedeutet mehr Auswahl, mehr Flexibilität und neue Impulse für Reisen in diese touristisch aufstrebende Region. Genau solche Ergänzungen stärken den Point-to-Point-Verkehr ab Wien. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit FlyOne Armenia“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG. (red)