Airlines verschärfen Regeln für Powerbanks an Bord

Seit Mitte Jänner dürfen laut Lufthansa-Group-Website Powerbanks an Bord von Flügen weder benutzt noch geladen werden. Damit hat der Konzern seine Regeln im Umgang mit den Aufladern verschärft. Das Einsatzverbot von Powerbanks bei der Lufthansa Group bedeutet, dass auch sämtliche zur Gruppe gehörenden Airlines wie unter anderem Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA oder Swiss der Order folgen.

Mitnahme erlaubt, Nutzung verboten

Neu ist dabei, dass der Gebrauch von Chargern an Bord nun komplett verboten ist. Bisher war nur das Laden der Powerbank selbst untersagt, das Aufladen eines Geräts jedoch unter Aufsicht erlaubt. Die Mitnahme von maximal zwei Powerbanks im Handgepäck bleibt erlaubt, Akkus mit einer Kapazität zwischen 100 und 160 Wh müssen aber weiterhin vorab genehmigt werden. Die Geräte dürfen nur in der Sitztasche des Vordersitzes, am eigenen Körper oder im Handgepäck unter dem Sitz verstaut werden.

Weitere Airlines verbieten Nutzung von Powerbanks

Auch asiatische Fluggesellschaften verschärfen ihre Sicherheitsbestimmungen. Ab 26. Jänner 2026 verbieten unter anderem Korean Air sowie Asiana Airlines, Jin Air, Air Busan und Air Seoul die Nutzung von Powerbanks während des Fluges. Laden und Betrieb sind untersagt, die Mitnahme in der Kabine bleibt unter Einhaltung der geltenden Kapazitäts- und Mengenvorgaben auch bei diesen Airlines erlaubt. Hintergrund der Maßnahmen sind Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit Lithium-Ionen-Akkus.

„Das Verbot der Verwendung von Powerbanks während des Fluges ist eine notwendige Maßnahme, um höchste Standards der Flugsicherheit zu gewährleisten, und die Mitarbeit der Passagiere ist dabei unerlässlich“, sagte ein Vertreter von Korean Air. „Korean Air ist weiterhin fest entschlossen, allen Kunden ein sicheres und komfortables Reiseerlebnis zu bieten.“ (red)