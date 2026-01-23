| news | destination
USA: IITA klärt Nationalparkgebühren und Visa
Die IITA informiert über aktuelle Entwicklungen im US-Inbound-Tourismus, darunter neue Regelungen für Nationalparkgebühren sowie Klarstellungen zum Thema Visa.
Zum Jahresbeginn 2026 weist die International Inbound Travel Association (IITA) auf mehrere für den internationalen Reisevertrieb relevante Neuerungen im US-Inbound-Tourismus hin. Trotz bestehender Herausforderungen sieht die Organisation weiterhin positive Perspektiven für Reisen in die USA.
Ein zentrales Thema ist die neu eingeführte Zusatzgebühr für internationale BesucherInnen in US-Nationalparks. Laut IITA hat diese Maßnahme zuletzt für Unsicherheiten in der Reisebranche gesorgt. Die Organisation steht dazu in direktem Austausch mit dem National Park Service (NPS), um Abläufe für Reiseveranstalter und Reisebüros zu präzisieren.
Nationalparkgebühren für Gruppen
Für kommerzielle Gruppenreisen hat der National Park Service zwei wesentliche Punkte bestätigt. Der „America the Beautiful“-Jahrespass für Nichtansässige kann zur Abdeckung der Zusatzgebühr für bis zu vier internationale BesucherInnen ab 16 Jahren genutzt werden, sofern diese im Rahmen einer organisierten Gruppenreise unterwegs sind.
Der Erwerb der Pässe ist derzeit noch nicht im Voraus möglich. Reiseveranstalter können diese jedoch direkt im ersten besuchten Nationalpark kaufen. Laut IITA arbeitet der NPS an einer Lösung für einen zukünftigen Vorabkauf. Reisebüros und Veranstalter werden empfohlen, in engem Kontakt mit ihren US-Inbound-Partnern zu bleiben, um über weitere Anpassungen informiert zu sein.
Visa: Keine Änderungen für touristische Reisen
Ebenfalls thematisiert wurden jüngste Medienberichte zur US-Visaabwicklung, die international für Verunsicherung gesorgt hatten. Nach Angaben der IITA betreffen aktuelle Maßnahmen der US-Regierung ausschließlich Einwanderungsvisa. Nicht-Einwanderungsvisa, darunter Touristen-, Geschäfts-, Studierenden- und Austauschvisa, bleiben unverändert. Reisen in die USA sind somit weiterhin ohne Einschränkungen möglich. (red)
