Expedia TAAP präsentiert Reisetrends 2026
Auf Basis aktueller Daten aus dem Expedia TAAP Partnerprogramm und dem Unpack ’26-Bericht zeigt Robin Lawther, VP von Expedia TAAP and Business Development, welche Reisetrends 2026 für Reisebüros relevant werden.
Der Jahresbeginn 2026 bietet Reisebüros Anlass, die Entwicklungen des vergangenen Jahres einzuordnen und den Blick nach vorne zu richten. Die Analyse von Buchungs- und Suchdaten aus dem Reisebüro-Partnerprogramm Expedia TAAP, kombiniert mit Erkenntnissen aus dem aktuellen Unpack ’26-Bericht, zeigt: Die Reiselust ist stabil, gleichzeitig differenzierter und bewusster geworden.
„Die Nachfrage ist nicht nur erhalten geblieben, sie hat sich weiterentwickelt – mit klaren Präferenzen und höheren Erwartungen an Erlebnis, Flexibilität und Sinn“, erklärt Robin Lawther, VP von Expedia TAAP and Business Development.
Metropolen und Events prägen die Nachfrage
Ein Blick auf die meistgesuchten Reiseziele 2025 zeigt die anhaltende Stärke großer Städte. Paris führte das Ranking mit 2,8 Mio. Unterkunftssuchen an, inklusive Umland sogar mit 3,8 Mio. Auch New York, London, Tokio und Rom verzeichneten jeweils mehr als 2 Mio. Suchanfragen. Besonders dynamisch entwickelte sich Orlando, das bei Expedia TAAP auf Platz drei der meistgesuchten Destinationen rückte. Im Vergleich zu Oktober 2024 stiegen die Suchanfragen um 55% – getrieben durch Großveranstaltungen, Sportevents und bekannte Freizeitparks. Für Reisebüros ergibt sich daraus die Chance, Reisen stärker an Veranstaltungen, Konzerten oder Sportereignissen auszurichten und flexible Reisezeiträume frühzeitig zu vermarkten.
Neue Unterkunftstrends
Neben der Wahl des Reiseziels verändern sich auch die Ansprüche an Unterkünfte. Laut Unpack ’26-Bericht gewinnen sogenannte „Hotels mit Geschichte“ an Bedeutung – also historische Gebäude, die zu individuellen Unterkünften umgestaltet wurden. Parallel dazu etabliert sich das „Hotel-Hopping“. Reisende teilen ihren Aufenthalt bewusst auf mehrere Unterkünfte auf, etwa eine charaktervolle Unterkunft zu Beginn und ein Resort oder Wellnesshotel zum Abschluss. Auch die Nutzung von Filtern auf Expedia TAAP liefert Hinweise auf veränderte Entscheidungsprozesse: Bei rund 25% aller Unterkunftssuchen kommen Filter zum Einsatz. Während Preis, Sterne- und Gästebewertungen weiterhin relevant sind, verzeichnet die Filterkategorie „Ausstattung“ das stärkste Wachstum und wird mittlerweile bei fast 55%der Suchen genutzt.
Set-Jetting im Aufwind
Ein weiterer zentraler Trend für 2026 ist der Aufstieg des sogenannten „Set-Jetting“ – Reisen, die durch Filme und Serien inspiriert sind. Was 2022 noch als Nischentrend galt, entwickelt sich zunehmend zu einem wirtschaftlich relevanten Segment. Allein in den USA wird das Marktpotenzial auf rund 8 Mrd. USD geschätzt. Laut Unpack ’26-Bericht geben 53% der Reisenden weltweit an, dass ihr Interesse an TV-inspirierten Reisen gestiegen ist. Bei der Generation Z und den Millennials liegt dieser Wert sogar bei 81%. Besonders gefragt sind Destinationen, die mit aktuellen oder langjährigen Produktionen verbunden sind, darunter die Toskana, Yorkshire, Los Angeles oder die dalmatinische Küste. „Diese Reisenden buchen nicht nur Orte, sie suchen nach Kontext, Geschichten und Orientierung“, so Lawther. Für Reiseberater bedeutet das, Zielgebiete stärker emotional aufzuladen und mit konkreten Tipps zu kombinieren.
Ausblick: Klarere Erwartungen, neue Chancen
Für 2026 zeichnen sich laut Robin Lawther klare Leitlinien ab: Reisende erwarten individuelle Beratung, flexible Modelle und kulturelle Relevanz. Erfolgreich seien demnach jene Reisebüros, die persönliche Betreuung mit datenbasierten Tools verbinden, ereignisgetriebene Nachfrage antizipieren und Mehrwert durch kluge Kombinationen schaffen. (red)
23 Januar 2026
