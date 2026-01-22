| news | technologie » vertrieb
Worldia launcht KI-Assistenten für den Reisevertrieb
Worldia führt mit JAI einen KI-gestützten Assistenten für Reiseberater:innen ein, der die Planung individueller Reisen beschleunigen und vereinfachen soll.
Der Bausteinveranstalter Worldia hat seine Landingpage vollständig überarbeitet und mit JAI einen KI-gestützten Assistenten für Reiseberater:innen integriert. Die neue B2B-Plattform bündelt alle Reise-Planungstools, unterstützt die Erstellung individueller Reisen in Echtzeit und soll den technischen Aufwand im Beratungsprozess deutlich reduzieren. JAI basiert auf dem firmeneigenen Betriebssystem odyssAI und ist exklusiv für den stationären und hybriden Reisevertrieb verfügbar. Eine erste Vorstellung erfolgt im Rahmen der ITB Berlin - begleitend werden Tickets für die Messe verlost.
Neue zentrale Einstiegsplattform
Die neue Landingpage dient als zentraler Einstiegspunkt für Partneragenturen. Reiseberater:innen können hier Wunschdestinationen auswählen, auf vorgefertigte Routen der Worldia-Reiseexpert:innen zugreifen und diese flexibel anpassen. Individuelle Rundreisen lassen sich vollständig konfigurieren, inklusive Reisedaten, Services und Zusatzleistungen. Die Funktion Fly’n’Stay kombiniert Flug und Unterkunft in einem Schritt.
KI-Assistent JAI als Unterstützung
JAI ist als dialogbasierter Assistent konzipiert und unterstützt Reiseberater:innen entlang des gesamten Planungsprozesses. Die KI liefert kontextbezogene Vorschläge, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und konkrete Inhalte zur Reisegestaltung – etwa bei der Zusammenstellung von Routen, der Auswahl thematischer Schwerpunkte oder der Optimierung bestehender Angebote. Durch die Kombination aus Fachlogik, Produktdaten und Echtzeitinformationen fungiert JAI als operative Unterstützung im Tagesgeschäft und trägt dazu bei, komplexe Planungsaufgaben zu vereinfachen und zu beschleunigen.
Durch den Einsatz von JAI sollen zeitintensive Prozesse bei der Erstellung von Bausteinreisen verkürzt werden, so dass Vertriebspartner:innen im Beratungsgespräch mehr Zeit für persönliche Kundenwünsche haben. Lisa Gerbens, stellvertretende Geschäftsführerin von Worldia sagt dazu: „Reiseberatung bleibt ein persönliches Geschäft. Die Technologie soll lediglich dabei unterstützen, schneller und präziser auf Kundenwünsche zu reagieren.“
Einladung zum Austausch auf der ITB Berlin
Im Rahmen der ITB Berlin bietet Worldia Reiseprofis die Möglichkeit zum persönlichen Austausch (Halle 25, Stand 217). Zusätzlich verlost das Unternehmen 10x ITB-Tickets. Am 4. März 2026 um 10:30 Uhr findet ein Brunch mit exklusiver Training-Session inklusive Q&A zum neuen KI-Assistenten statt. Teilnahme und Anmeldung HIER (red)
