Eurocontrol: Europas Luftverkehr erreicht Vorkrisenniveau

Der Flugverkehr in Europa erreichte im vergangenen Jahr erstmals wieder das Niveau von 2019. Laut Eurocontrol wurden 2025 insgesamt 11,1 Mio. Flüge gezählt, 4% mehr als im Vorjahr. Länder in Südeuropa übertrafen das Vorkrisenniveau, während der Norden und Nordosten Europas unter dem Flugvolumen von 2019 blieb. Die Entwicklung war unter anderem auf weniger Inlandsflüge in Ländern wie Deutschland sowie auf die Sperrung des Luftraums über Russland zurückzuführen, die den Verkehr zwischen Europa und Asien/Pazifik bremste. Für 2026 prognostiziert Eurocontrol ein Wachstum von rund 3% auf etwa 11,4 Mio. Flüge.

Ferienflüge treiben Wachstum an

Bei Ferienflügen nach Südeuropa wird weiterhin ein stärkeres Wachstum erwartet als bei Linienflügen, die häufig von GeschäftskundInnen genutzt werden. Laut Eurocontrol-Statistik für über 40 Staaten erreichten Billigairlines 2025 einen Marktanteil von 35,4%, erstmals knapp vor klassischen Linienfluggesellschaften wie Lufthansa oder Air France. Zu den „Low Cost Carriers“ zählen dabei auch Condor und Eurowings, die sich nicht als klassische Billiganbieter verstehen. Ryanair stellte erneut die meisten Flüge in Europa mit 3,18 Mio. Starts, ein Plus von 5% im Vergleich zum Vorjahr. (APA / red)