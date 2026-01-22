| news | flug
Eurocontrol: Europas Luftverkehr erreicht Vorkrisenniveau
Europas Luftverkehr hat 2025 erstmals wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht, mit besonders starkem Wachstum in Südeuropa.
Der Flugverkehr in Europa erreichte im vergangenen Jahr erstmals wieder das Niveau von 2019. Laut Eurocontrol wurden 2025 insgesamt 11,1 Mio. Flüge gezählt, 4% mehr als im Vorjahr. Länder in Südeuropa übertrafen das Vorkrisenniveau, während der Norden und Nordosten Europas unter dem Flugvolumen von 2019 blieb. Die Entwicklung war unter anderem auf weniger Inlandsflüge in Ländern wie Deutschland sowie auf die Sperrung des Luftraums über Russland zurückzuführen, die den Verkehr zwischen Europa und Asien/Pazifik bremste. Für 2026 prognostiziert Eurocontrol ein Wachstum von rund 3% auf etwa 11,4 Mio. Flüge.
Ferienflüge treiben Wachstum an
Bei Ferienflügen nach Südeuropa wird weiterhin ein stärkeres Wachstum erwartet als bei Linienflügen, die häufig von GeschäftskundInnen genutzt werden. Laut Eurocontrol-Statistik für über 40 Staaten erreichten Billigairlines 2025 einen Marktanteil von 35,4%, erstmals knapp vor klassischen Linienfluggesellschaften wie Lufthansa oder Air France. Zu den „Low Cost Carriers“ zählen dabei auch Condor und Eurowings, die sich nicht als klassische Billiganbieter verstehen. Ryanair stellte erneut die meisten Flüge in Europa mit 3,18 Mio. Starts, ein Plus von 5% im Vergleich zum Vorjahr. (APA / red)
eruocontrol, flug, flugbewegungen, luftverkehr
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
22 Januar 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Fluggastrechte: EU-Parlament will Entschädigungsanspruch sichern
Im Streit um eine Reform...
-
AUA übergibt 787-9-Modell an Columbus Reisen
Austrian Airlines hat ein eigens...
-
Salzburg Airport: Eurowings erweitert Sommerflugprogramm
Eurowings baut das Angebot ab...
-
Heimische Regionalflughäfen 2025 mit leichtem Passagierplus
Die fünf österreichischen Regionalflughäfen Salzburg,...
-
AUA verlängert Flugaussetzung nach Teheran bis 16. Februar
Laut aktuellen Angaben, setzt Austrian...