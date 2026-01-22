Amadeus startet Buchungssaison 2027 mit neuen Landprogrammen

Ob in Frankreich, Holland, Deutschland, Österreich oder Bulgarien – für Reisen mit der Schiffsflotte von Amadeus Flusskreuzfahrten stehen für 2027 30 neue Tagestouren zur Auswahl. Außerdem buchbar sind ab sofort Fahrten mit der Amadeus Mira, die im Frühjahr 2027 in den Dienst gestellt wird. Frühbucher profitieren für die Saison 2027 bereits von attraktiven Preisvorteilen, das gilt ebenso für die im Voraus buchbaren Ausflugspakete.

Neue Ausflüge 2027

2027 können Reisende unter anderem die Triberger Wasserfälle im Schwarzwald oder die mittelalterliche Stadt Rothenburg ob der Tauber erkunden. Auch ein neuer Ganztagesausflug nach Brüssel mit Besichtigung des Atomium und Besuch des Cinquantenaire-Parks oder eine Albrecht Dürer-Spurensuche in Nürnberg werden angeboten. Für Reisende die sich für Kulinarik interessieren stehen beispielsweise Verkostungen normannischer Apfelweine und Apfelbrände oder Riesling-Führungen im Weinkeller des Klosters Eberbach zur Auswahl.

Neu ab 2027 ist auch ein Aktiv-Ausflugspaket. Geboten werden geführte Radtouren durch die Camargue oder Nordholland, E-Bike-Touren entlang der Donau in der Wachau und Klosterneuburg sowie Wanderungen – etwa am Seine-Ufer in Rouen, auf dem Heidelberger Philosophenweg oder im bulgarischen Naturpark Rusenski Lom.

Neues Premium-Schiff

Ab dem Frühjahr 2027 geht außerdem die Amadeus Mira - mit 12 Suiten, großzügigen Lounges und umweltfreundlicher Technik - an den Start. Für Fahrten mit dem neuen Premium-Schiff stehen aktuell Tulpenkreuzfahrten ab und bis Amsterdam, Reisen von Trier nach Passau, Fahrten zum Donaudelta sowie eine 15-tägige Route von Amsterdam nach Budapest zur Auswahl.

Weitere Informationen unter: www.amadeus-flusskreuzfahrten.de (red)