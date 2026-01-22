TUI Care Foundation startet Turtle Aid Projekt in Apulien

Die TUI Care Foundation reagiert mit dem Turtle Aid Projekt auf die zunehmenden Belastungen für die Unechte Karettschildkröte (Caretta caretta) im Mittelmeer. Das dreijährige Vorhaben soll über 3.500 Jungtiere schützen und rund 300 verletzte Tiere rehabilitieren. Gleichzeitig werden nachhaltige Tourismuspraktiken gefördert, um lokale Gemeinschaften und Besucher:innen aktiv in den Naturschutz einzubinden.

Die Unechte Karettschildkröte, weltweit auf der IUCN-Liste als „gefährdet“ eingestuft, gilt im Mittelmeerraum derzeit als „nicht gefährdet“. Dennoch ist sie auch hier erheblichen menschlichen und ökologischen Belastungen ausgesetzt. Steigende Meerestemperaturen und der Klimawandel führen dazu, dass die Art ihr Nistgebiet zunehmend nach Norden ausdehnt, etwa an die Strände Apuliens, wo es historisch keine Schildkrötennester gab. Die Küstengebiete Italiens, darunter Salento und Gargano, zählen zu den beliebtesten Sommerreisezielen des Landes. Unregulierter Tourismus kann den Nisterfolg gefährden, gleichzeitig bietet er Chancen für Bildung und nachhaltige Entwicklung.

Aktiver Schutz und Aufklärung

In Zusammenarbeit mit der italienischen NGO Legambiente schützt das Projekt die Schildkröten nun einerseits aktiv durch strukturierte Strandüberwachung, Nestschutz und Rehabilitationsmaßnahmen. Naturschutzteams und geschulte Freiwillige sichern Nester, überwachen die Strände und sammeln Daten für langfristige Schutzstrategien.

Zudem führt TUI Turtle Aid eine freiwillige Zertifizierung für schildkrötenfreundlichen Tourismus ein. Mindestens 60 Hotels und Strandclubs werden durch Bewertungen, Schulungen und die Umsetzung umweltfreundlicher Maßnahmen eingebunden. Darüber hinaus sollen Informationskampagnen und Veranstaltungen mehr als 4.000 Mitglieder der lokalen Gemeinschaft, Tourist:innen und Schulen erreichen und so für Aufklärung und Engagement sorgen. Ergänzend bieten saisonale Aktivitäten wie Schildkrötenfreilassungen, Ökotouren und Turtle Days eindrückliche Erlebnisse, die Besucher:innen direkt mit dem Meeresschutz verbinden. (red)