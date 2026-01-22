Mit dem Katalog „Traumzüge 2026“ stellt ÖBB Rail Tours wieder exklusive, geführte Bahnreisen in Europa und weltweit vor.

Auf 52 Seiten werden sorgfältig zusammengestellte Reisen für das Jahr 2026 präsentiert. Das Angebot reicht von geführten Gruppenreisen bis zu individuell gestalteten Programmen und deckt unterschiedliche Reisedauern und Destinationen ab. „Im Katalog ‚Traumzüge 2026‘ finden Bahnliebhaber:innen alles, was das Schienenherz begehrt. Vom Bahnreise-Mekka Schweiz über Bella Italia bis hin nach Kanada zum Rocky Mountaineer ist für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas dabei“, so Eva Buzzi, Geschäftsführerin von ÖBB Rail Tours.

Schwerpunkt Schweizer Bahnen

Zu den Fixpunkten im Programm zählen erneut bekannte Bahnstrecken wie der Glacier und Bernina Express, die Golden Pass Line sowie der Gotthard- und der Centovalli Express. Neu im Programm ist die Reise „Mit Dampf und Panorama: Rothorn, Luzern–Interlaken, Gotthard & Bernina“. Sie umfasst unter anderem eine Bergfahrt mit einem historischen Dampfzug auf über 2.300m, eine Schifffahrt auf dem Brienzersee sowie Bahnfahrten über den Brünigpass, die Gotthard-Panoramastrecke und den Bernina Express.

Zugreisen in Europa

Auch weitere europäische Bahnreisen sind im Katalog enthalten. Dazu zählen unter anderem die Reise „Bezaubernde Bernsteinküste: die schönsten Zugstrecken des Baltikums“, eine Sonderzugreise im „Al Ándalus“ sowie die kombinierte Zug- und Schiffsreise „Skandinaviens Mitternachtssonne“.

Internationale Bahnreisen

Der Katalog „Traumzüge 2026“ enthält zudem mehrere weltweite Gruppenreisen, darunter Bahnreisen durch Kanada mit dem Canadian und dem Rocky Mountaineer, eine transkontinentale Zugreise durch die USA sowie eine Japan-Zugreise von Nord nach Süd. Erneut angeboten werden außerdem die Sonderzugreise „Sagenhafte Seidenstraße – Registan von Almaty nach Taschkent“ sowie eine 16-tägige Zug-Erlebnisreise durch Namibia zu den Viktoriafällen mit einer mehrtägigen Fahrt im Rovos Rail.

Weitere Informationen zum gesamten Portfolio unter: www.railtours.oebb.at (red)