| news | versicherung
Allianz Partners: Ticket-Versicherung für Milano Cortina
Allianz Partners bietet TicketkäuferInnen für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2026 eine integrierte Absicherung an.
Allianz Partners hat eine strategische Partnerschaft mit Milano Cortina 2026 bekannt gegeben und bietet im Rahmen dessen ein Versicherungsprogramm für Ticketkäufe zu den Olympischen und Paralympischen Winterspielen an. Ricky Horowitz, Chief Sales Officer Travel bei Allianz Partners, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, die bevorstehenden Olympischen und Paralympischen Winterspiele zu unterstützen und Fans die Sicherheit zu geben, dass ihre Ticketkäufe geschützt sind, falls unvorhergesehene Umstände eine Teilnahme verhindern sollten.“
Sorgenfrei und unkompliziert
Die Ticket-Versicherung kann ab sofort direkt während des Kaufvorgangs hinzugefügt werden. Sie ermöglicht eine Rückerstattung des Ticketpreises im Falle von versicherten Gründen, etwa bei plötzlich eintretenden und unvorhergesehenen Umständen, die einen Besuch der Spiele verhindern, wie zum Beispiel schwere und unerwartete Erkrankungen. Das Versicherungsangebot ist bereits über die offizielle Website von Milano Cortina 2026 verfügbar und richtet sich an EinwohnerInnen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien, Frankreich und den Niederlanden. (red)
allianz, allianz partners, versicherung, reiseversicherung, milano cortina, winterspiele, olympischen winterspiele
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
22 Januar 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Lifecard-Travel-Assistance erneut Testsieger bei Reiseversicherern
Die Lifecard Travel Assistance (LTA)...
-
Europäische Reiseversicherung stärkt Vertrieb in Westösterreich
Nach der Neuaufstellung im Vorstand...
-
LTA schließt neue Partnerschaft mit ERGO
Die Lifecard-Travel-Assistance (LTA) richtet ihre...
-
Alexandra Hailzl ist neue Vorständin der Europäischen Reiseversicherung
Ab 1. Dezember 2025 übernimmt...
-
LTA integriert Fluggastrechte in den Reiseschutz
LTA erweitert den Reiseschutz: Ab...