Allianz Partners: Ticket-Versicherung für Milano Cortina


Safety First - Foto: Treenoot / shutterstock.com
Allianz Partners bietet TicketkäuferInnen für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2026 eine integrierte Absicherung an.

Allianz Partners hat eine strategische Partnerschaft mit Milano Cortina 2026 bekannt gegeben und bietet im Rahmen dessen ein Versicherungsprogramm für Ticketkäufe zu den Olympischen und Paralympischen Winterspielen an. Ricky Horowitz, Chief Sales Officer Travel bei Allianz Partners, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, die bevorstehenden Olympischen und Paralympischen Winterspiele zu unterstützen und Fans die Sicherheit zu geben, dass ihre Ticketkäufe geschützt sind, falls unvorhergesehene Umstände eine Teilnahme verhindern sollten.“

Sorgenfrei und unkompliziert

Die Ticket-Versicherung kann ab sofort direkt während des Kaufvorgangs hinzugefügt werden. Sie ermöglicht eine Rückerstattung des Ticketpreises im Falle von versicherten Gründen, etwa bei plötzlich eintretenden und unvorhergesehenen Umständen, die einen Besuch der Spiele verhindern, wie zum Beispiel schwere und unerwartete Erkrankungen. Das Versicherungsangebot ist bereits über die offizielle Website von Milano Cortina 2026 verfügbar und richtet sich an EinwohnerInnen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien, Frankreich und den Niederlanden. (red)

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

