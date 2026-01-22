AUA übergibt 787-9-Modell an Columbus Reisen

Am 21. Jänner 2026 fand in den Räumlichkeiten von Columbus Reisen am Universitätsring in Wien die feierliche Übergabe eines großformatigen Flugzeugmodells von Austrian Airlines statt. Das Modell eines Boeing 787-9 Dreamliners wurde speziell für Columbus angefertigt und wird künftig das neu gestaltete „Haus des Reisens“ schmücken.

Symbol für Partnerschaft und Flottenausbau

Im Rahmen eines kleinen Get-togethers wurde das Modell offiziell enthüllt und an das Columbus Management übergeben. Dabei wurde auch auf die langjährige Zusammenarbeit zwischen Columbus und Austrian Airlines verwiesen. Zudem wurde der aktuelle Flottenausbau der AUA thematisiert: Im März 2026 erhält Austrian Airlines den dritten Dreamliner, drei weitere Auslieferungen sind für dieses Jahr geplant.

Seitens Austrian Airlines und der Lufthansa Group nahmen Klaus Meisterl, Alexander Schnecke sowie Mathias Noll, Key Account Manager Lufthansa Group, an dem Termin teil. Die Organisation auf Seiten von Columbus lag bei Nicole Glöckl, Leiterin „Haus des Reisens“ und Business Development. Ebenfalls anwesend waren Philipp Schauer, Geschäftsführer Columbus, Michaela Exl sowie Dr. Richard. (red)