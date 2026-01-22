| news | reisebuero » flug
AUA übergibt 787-9-Modell an Columbus Reisen
Austrian Airlines hat ein eigens angefertigtes Modell des Boeing 787-9 Dreamliners an das „Haus des Reisens“ von Columbus übergeben.
Am 21. Jänner 2026 fand in den Räumlichkeiten von Columbus Reisen am Universitätsring in Wien die feierliche Übergabe eines großformatigen Flugzeugmodells von Austrian Airlines statt. Das Modell eines Boeing 787-9 Dreamliners wurde speziell für Columbus angefertigt und wird künftig das neu gestaltete „Haus des Reisens“ schmücken.
Symbol für Partnerschaft und Flottenausbau
Im Rahmen eines kleinen Get-togethers wurde das Modell offiziell enthüllt und an das Columbus Management übergeben. Dabei wurde auch auf die langjährige Zusammenarbeit zwischen Columbus und Austrian Airlines verwiesen. Zudem wurde der aktuelle Flottenausbau der AUA thematisiert: Im März 2026 erhält Austrian Airlines den dritten Dreamliner, drei weitere Auslieferungen sind für dieses Jahr geplant.
Seitens Austrian Airlines und der Lufthansa Group nahmen Klaus Meisterl, Alexander Schnecke sowie Mathias Noll, Key Account Manager Lufthansa Group, an dem Termin teil. Die Organisation auf Seiten von Columbus lag bei Nicole Glöckl, Leiterin „Haus des Reisens“ und Business Development. Ebenfalls anwesend waren Philipp Schauer, Geschäftsführer Columbus, Michaela Exl sowie Dr. Richard. (red)
columbus, aua, austrian airlines, enthüllung, flugzeug, flugzeugmodell, 787-9 dreamliner
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
22 Januar 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Eurocontrol: Europas Luftverkehr erreicht Vorkrisenniveau
Europas Luftverkehr hat 2025 erstmals...
-
Fluggastrechte: EU-Parlament will Entschädigungsanspruch sichern
Im Streit um eine Reform...
-
Salzburg Airport: Eurowings erweitert Sommerflugprogramm
Eurowings baut das Angebot ab...
-
Heimische Regionalflughäfen 2025 mit leichtem Passagierplus
Die fünf österreichischen Regionalflughäfen Salzburg,...
-
AUA verlängert Flugaussetzung nach Teheran bis 16. Februar
Laut aktuellen Angaben, setzt Austrian...