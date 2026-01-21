tip

Sandals Saint Vincent eröffnet neue Rondoval Butler Villas


Rendering der neuen Rondoval Butler Villa
Das Sandals Saint Vincent and The Grenadines erweitert sein Unterkunftsangebot ab November 2026 um neue Rondoval Butler Villas mit privatem Pool.

Das Sandals Saint Vincent and The Grenadines nimmt ab sofort Reservierungen für eine neue Villenkategorie entgegen. Insgesamt 20 Rondoval Butler Villas ergänzen das Angebot des Resorts in der östlichen Karibik und sind ab 1. November 2026 buchbar. Die Villen sind im markentypischen runden Baustil gestaltet und verfügen jeweils über einen privaten Pool.

Ausstattung und Lage der neuen Villen

Die Rondoval Butler Villas umfassen zwischen 93 und 186 Quadratmeter und liegen am Rand des Buccament Bay Valley, eingebettet in tropische Gartenanlagen. Zur Ausstattung zählen ein Kingsize-Bett, ein Badezimmer mit Doppelwaschbecken, begehbarer Dusche und freistehender Badewanne sowie eine zusätzliche Badewanne im Außenbereich. Ergänzt wird das Angebot durch eine In-Villa-Bar, 24-Stunden-Zimmerservice und einen personalisierten Butlerservice. Drei der neuen Villen verfügen zusätzlich über eine private Dachterrasse. Diese sogenannten Rondoval Sky Butler Villas sind ausschließlich auf Anfrage buchbar.

Erweiterung des Unterkunftsangebots

Das Resort hat sein Unterkunftsangebot erst kürzlich ausgebaut: nämlich um neue Butler Villa Suiten mit privatem Tauchbecken. Außerdem verfügen ausgewählte Unterkünfte nun über separaten Multimediazimmern. Damit stehen KundInnen noch mehr Möglichkeiten für die individuelle Gestaltung ihres Aufenthalts zur Verfügung. 

Weitere Informationen und Buchungen unter: www.sandals.com (red) 

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

