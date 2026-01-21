| news | veranstalter » destination
Neue Thailand-Reise von Marco Polo
Der Entdeckerreisen-Spezialist hat eine neue Tour zu den Höhepunkten Nordthailands und der Megacity Bangkok aufgelegt.
Die neu ins Programm aufgenommene 18-tägige Reise bietet einen erlebnisreichen Urlaubsmix, bei der die Reisenden mit Boot, Fahrrad und zu Fuß unterwegs sind. Inklusive Linienflügen und Hotelübernachtungen ist sie ab 2199 EUR buchbar.
Kultur und Alltagsleben in Nordthailand
Die 18-tägige Route führt durch Nordthailand mit Besuchen mehrerer historischer Tempelanlagen, darunter Wat Phra That Lampang Luang. Ergänzend stehen Programmpunkte zur lokalen Alltagskultur auf dem Reiseplan, etwa Restaurantbesuche sowie der Besuch des Dhanabadee Ceramic Museum mit Einblicken in die Herstellung traditioneller Keramikwaren. Auch Chiang Mai steht auf der Reiseroute - dort sind Besichtigungen in der Altstadt sowie Marktbesuche vorgesehen. Den Abschluss bilden drei Badetage in Cha Am am Golf von Thailand.
Weitere Stationen der Reise sind Bangkok, Sukhothai und die Region rund um den River Kwai. In Bangkok bewegen sich die Reisenden zu Fuß, mit dem Skytrain und per Linienboot zu zentralen Sehenswürdigkeiten wie dem Königspalast. In Sukhothai, Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, erfolgt die Besichtigung des Geschichtsparks mit dem Fahrrad. Zusätzlich steht eine Zugfahrt entlang der sogenannten Death Railway am River Kwai sowie ein Bootsausflug auf dem Sakae Krang River auf dem Programm.
Leistungen und Termine
Im Reisepreis ab 2.199 EUR pro Person sind die Linienflüge mit Qatar Airways ab/bis Frankfurt, Transfers, Ausflüge sowie Fahrten mit Bus, Bahn und Boot enthalten. Zudem inkludiert sind 15 Übernachtungen im Doppelzimmer, Frühstück, ein Mittagessen, zwei Abendessen sowie eine deutschsprachige Marco-Polo-Reiseleitung. Die Reise ist derzeit an fünf Terminen zwischen September und Dezember 2026 buchbar. (red)

Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
