AIDA kündigt Kreuzfahrten ab New York für Herbst 2027 an

AIDA Cruises kündigt neue Routen ab New York an: zwischen September und November stehen Reisen entlang der US-Ostküste, nach Kanada sowie in die Karibik auf dem Programm der AIDAluna. Neben Städtezielen in den USA umfasst das Angebot auch Routen zum "Indian Summer" in Kanada. Darüber hinaus wird eine 44-tägige Reise an Bord der AIDAmar ab/bis Hamburg in die Karibik angekündigt.

Transatlantikreise und Kanada-Routen

Am 3. September 2027 startet die AIDAluna in Hamburg zur Transatlantik-Reise, die über Reykjavik in Island sowie den Prinz-Christian-Sund und Nanortalik in Grönland bis nach New York führt. Von der größten Stadt der USA aus geht es anschließend in den "Indian Summer" - nach Kanada. Angesteuert werden unter anderem Halifax in der kanadischen Provinz Nova Scotia, St. John’s auf Neufundland sowie Boston. Halifax und Boston sind 2027 erstmals auch Bestandteil einer neuen 8-tägigen Reise, die in New York beginnt und endet.

US-Ostküste mit Florida und Bahamas

Darüber hinaus stehen im Herbst 2027 Routen entlang der US-Ostküste mit Zielen auf den Bahamas sowie in Florida an. Die Reisen führen unter anderem nach Miami, Port Canaveral und Norfolk. In Miami werden Ausflüge in den Everglades Nationalpark und nach Key West angeboten. Von Port Canaveral aus können Reisende beispielsweise das Kennedy Space Center sowie die Themenparks in Orlando, darunter Walt Disney World und die Universal Studios, besuchen.

Karibikkreuzfahrt ohne Fluganreise

Für KundInnen, die die Karibik noch intensiver erleben möchten, wird eine 44-tägige „Große Winterpause Karibik mit Amazonas“ angeboten - und das sogar ohne Fluganreise. Die AIDAmar reist vom 5. November bis 19. Dezember 2027 ab/an Hamburg zu Karibikinseln wie Martinique, Guadeloupe sowie Antigua und als Highlight in den Amazonas, Brasiliens längster Fluss und zugleich zweitlängster Fluss der Welt, bis nach Santarém.

Alle USA-Reisen mit der AIDAluna sowie die „Große Winterpause Karibik mit Amazonas“ sind ab sofort buchbar. (red)