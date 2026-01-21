Internationaler Tourismus erreicht 2025 neuen Höchststand

Trotz steigender Preise und geopolitischer Unsicherheiten haben rund 1,52 Mrd. Menschen 2025 eine touristische Auslandsreise unternommen. Das sei ein neuer Rekord und werde von einem starken Anstieg in Asien und Afrika angetrieben, erklärte die UN-Tourismusorganisation mit Sitz in Madrid am Dienstag. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Touristen weltweit um 4%.

"Wir erwarten, dass sich dieser positive Trend 2026 fortsetzt, da die Weltwirtschaft voraussichtlich stabil bleiben wird und die Ziele, die noch unter dem Niveau vor der Pandemie bleiben, vollends aufholen", erklärte die Generalsekretärin der Organisation, Cheikha Al Nowais. Geopolitische Spannungen und anhaltende Konflikte stellen der Organisation zufolge allerdings weiterhin "bedeutende Risiken" für den Tourismus im laufenden Jahr dar.

Mehr Afrika- und Asienreisen

Den stärksten Zuwachs verzeichnete laut Aussendung Afrika. Die internationalen Ankünfte stiegen dort 2025 um 8% auf insgesamt 81 Mio. Besonders Marokko und Tunesien profitierten von einer steigenden Zahl internationaler UrlauberInnen. In der Asien-Pazifik-Region reisten 331 Mio. Menschen ein, was einem Plus von 6% entsprechen würde. Trotz dieses Wachstums lag das Aufkommen damit noch bei rund 91% des Niveaus vor der Pandemie.

Rückgang in Nordamerika

Zu einem Rückgang kam es den Angaben zufolge in Nordamerika. Dort sanken die Ankünfte im vergangenen Jahr um 1,4% auf 135,4 Mio. Die UN-Tourismusorganisation erklärte, dies sei "teils auf die schwachen Ergebnisse in den USA" zurückzuführen. Detaillierter Angaben oder genauere Zahlen zu Städten oder Bundesstaaten wurden nicht bekannt geben.

Europa weiter an der Spitze

Europa blieb 2025 das weltweit beliebteste Reiseziel. Die europäischen Länder verzeichneten insgesamt 793 Mio. internationale Ankünfte, ein Plus von 4% gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019 waren es laut Aussendung 6% mehr. (APA / red)