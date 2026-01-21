| news | flughafen » flug
Salzburg Airport: Eurowings erweitert Sommerflugprogramm
Eurowings baut das Angebot ab Salzburg um neue Mittelmeer-Destinationen sowie einen Charterflug nach Genua aus.
Eurowings erweitert im Sommerflugplan das Streckennetz ab Salzburg: Neu aufgenommen werden wöchentliche Flüge nach Cagliari auf Sardinien sowie nach Ibiza. Darüber hinaus wird ein Charterflug nach Genua in Kooperation mit dem Reiseveranstalter Eurotours angeboten, der mit Kreuzfahrten und Rundreisen kombinierbar ist.
Neue Flüge nach Sardinien und Ibiza
Ab der Sommersaison bietet Eurowings wöchentliche Flüge nach Cagliari an. Die sardische Hauptstadt im Süden der Insel wird jeweils samstags angeflogen. Zusätzlich bleibt Olbia im Norden Sardiniens mit Flügen am Mittwoch und Samstag im Programm. Dadurch ergeben sich für KundInnen auch neue Möglichkeiten für Rundreisen - etwa mit Anreise über Olbia und Rückflug ab Cagliari.
Ebenfalls neu ist die Verbindung nach Ibiza. Von Mitte Mai bis Ende Oktober wird die drittgrößte Insel der Balearen jeweils freitags ab Salzburg bedient. Ibiza ist als Partyinsel bekannt, hat aber auch für NaturliebhaberInnen, Kulturinteressierte und AktivurlauberInnen einiges zu bietet - etwa eine Wanderungen zu Es Vedrà oder die „Höhle des Lichts“.
Charterflug nach Genua
Darüber hinaus wird von 29. August bis 7. November 2026 erstmals ein Charterflug ab Salzburg nach Genua angeboten. Der Flug wird von Eurowings gemeinsam mit Eurotours durchgeführt und ist als Kombi-Paket ab sofort buchbar. Aktuell gibt es Angebote für Kreuzfahrten im Westlichen Mittelmeer. Weitere Angebote für Rundreisen, etwa in Ligurien oder an der Cote d‘ Azur sollen folgen.
Save the date - 100 Jahre Salzburg Airport
Der Airport feiert am 20. Juni 2026 gemeinsam mit Salzburg 100 Jahre Flughafen Salzburg. Von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr sind alle Interessierten zum Flughafenfest eingeladen. Nähere Informationen folgen im Laufe der nächsten Woche.
Am 24. Jänner 2026 findet außerdem der SN Reisetag im Europark statt. Von 09:00 bis 18:00 Uhr präsentieren zahlreiche AusstellerInnen Reiseangebote und Informationen zu Urlaubsplanungen mit Abflug ab Salzburg. (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
