tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Podcast: IST-Hochschule stellt Bachelorstudiengänge vor


Neue Podcasts des Fachbereichs "Tourismus & Hospitality"
Der Fachbereich „Tourismus & Hospitality“ der IST-Hochschule für Management stellt seine drei Bachelorstudiengänge in neuen Podcast-Folgen vor.

In den neuen Podcast-Folgen der IST-Hochschule sprechen Jessica Levers und Simon Kellerhoff über die drei Bachelorstudiengänge „Hotel Management“, „Tourismus Management“ und „Hotel- und Tourismusmarketing“. Gemeinsam erörtern sie, was angeboten wird und wie sich die Studiengänge inhaltlich und mit Hinblick auf geplante Karrierewege unterscheiden.

Voraussetzungen, Perspektiven, Studienvarianten

In den Episoden wird erklärt wie genau sich die drei Studienvarianten – Vollzeit, Teilzeit oder duales Studium – unterscheiden, wie der Ablauf ist und welche Voraussetzungen man mitbringen muss. Jessica Levers, die selbst dual studiert hat und heute die dual Studierenden an der IST-Hochschule berät, informiert im Gespräch mit Simon Kellerhoff, welche Variante sich für wen eignen könnte und gibt außerdem einen Ausblick auf mögliche Karrierewege, die sich durch die drei Bachelorstudiengänge ergeben.

Jetzt reinhören und mehr erfahren

(red)

 

 

(red) 

  ist, hochschule, audio, podcast, ist-hochschule, bildung, studium, studierende

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
21 Januar 2026

16:01
Sandals Saint Vincent eröffnet neue Rondoval Butler Villas
15:40
"Nihao China": Neue App für internationale Reisende
15:20
Neue Thailand-Reise von Marco Polo
14:47
Sunny Cars: Mietwagen in den Semesterferien günstiger als 2025
12:53
AIDA kündigt Kreuzfahrten ab New York für Herbst 2027 an
10:51
Internationaler Tourismus erreicht 2025 neuen Höchststand
10:21
Salzburg Airport: Eurowings erweitert Sommerflugprogramm
09:42
Podcast: IST-Hochschule stellt Bachelorstudiengänge vor

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.