Podcast: IST-Hochschule stellt Bachelorstudiengänge vor
Der Fachbereich „Tourismus & Hospitality“ der IST-Hochschule für Management stellt seine drei Bachelorstudiengänge in neuen Podcast-Folgen vor.
In den neuen Podcast-Folgen der IST-Hochschule sprechen Jessica Levers und Simon Kellerhoff über die drei Bachelorstudiengänge „Hotel Management“, „Tourismus Management“ und „Hotel- und Tourismusmarketing“. Gemeinsam erörtern sie, was angeboten wird und wie sich die Studiengänge inhaltlich und mit Hinblick auf geplante Karrierewege unterscheiden.
Voraussetzungen, Perspektiven, Studienvarianten
In den Episoden wird erklärt wie genau sich die drei Studienvarianten – Vollzeit, Teilzeit oder duales Studium – unterscheiden, wie der Ablauf ist und welche Voraussetzungen man mitbringen muss. Jessica Levers, die selbst dual studiert hat und heute die dual Studierenden an der IST-Hochschule berät, informiert im Gespräch mit Simon Kellerhoff, welche Variante sich für wen eignen könnte und gibt außerdem einen Ausblick auf mögliche Karrierewege, die sich durch die drei Bachelorstudiengänge ergeben.
Jetzt reinhören und mehr erfahren
- Podcast-Folge zum „Bachelor Hotel Management“
- Podcast-Folge zum „Bachelor Tourismus Management“
- Podcast-Folge zum „Bachelor Hotel- und Tourismusmarketing“
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
21 Januar 2026
