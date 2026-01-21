Podcast: IST-Hochschule stellt Bachelorstudiengänge vor

In den neuen Podcast-Folgen der IST-Hochschule sprechen Jessica Levers und Simon Kellerhoff über die drei Bachelorstudiengänge „Hotel Management“, „Tourismus Management“ und „Hotel- und Tourismusmarketing“. Gemeinsam erörtern sie, was angeboten wird und wie sich die Studiengänge inhaltlich und mit Hinblick auf geplante Karrierewege unterscheiden.

Voraussetzungen, Perspektiven, Studienvarianten

In den Episoden wird erklärt wie genau sich die drei Studienvarianten – Vollzeit, Teilzeit oder duales Studium – unterscheiden, wie der Ablauf ist und welche Voraussetzungen man mitbringen muss. Jessica Levers, die selbst dual studiert hat und heute die dual Studierenden an der IST-Hochschule berät, informiert im Gespräch mit Simon Kellerhoff, welche Variante sich für wen eignen könnte und gibt außerdem einen Ausblick auf mögliche Karrierewege, die sich durch die drei Bachelorstudiengänge ergeben.

Jetzt reinhören und mehr erfahren

(red)

(red)