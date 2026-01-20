Heimische Regionalflughäfen 2025 mit leichtem Passagierplus

Die heimischen Regionalflughäfen haben im vergangenen Jahr insgesamt 3.925.819 Passagiere abgefertigt, rund 140.000 mehr als 2024. Die Entwicklung fällt dabei regional unterschiedlich aus: Linz und Klagenfurt verzeichneten auf niedrigem Niveau die stärksten Zuwächse, Graz und Innsbruck ein moderates Plus. Lediglich der größte Bundeslandflughafen Salzburg musste ein leichtes Minus hinnehmen.

Flughafen Linz

Der Flughafen Linz betreute 2025 insgesamt 262.347 Passagiere, ein Plus von 45,2% gegenüber dem Vorjahr. Dennoch liegt das Passagieraufkommen weiterhin deutlich unter den Vor-Corona-Zahlen von 2019 (436.018). Im Bereich Luftfracht wurden 47.865 Tonnen umgeschlagen, was einem Rückgang von 9,5% entspricht. Der Flughafen kämpft insbesondere um die Wiederaufnahme der Linienverbindung nach Frankfurt, die im November 2025 aufgrund mangelnder Auslastung von der AUA eingestellt wurde.

Flughafen Klagenfurt

Der Flughafen Klagenfurt verzeichnete 2025 ein deutliches Wachstum. Insgesamt wurden 175.347 Passagiere abgefertigt, was einem Plus von 27,2% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders in den Sommermonaten zeigte sich eine starke Nachfrage mit den höchsten Passagierzahlen seit zwölf Jahren. Auch die General Aviation entwickelte sich positiv: Die Zahl der Privat- und Businessflüge stieg um 7% auf 3.059 Gäste. Im Linien- und Charterverkehr wurden mit 2.114 Starts und Landungen um 20,4% mehr Bewegungen registriert als 2024.

Graz Airport

Der Graz Airport konnte 2025 831.095 Passagiere abfertigen, ein Plus von 1,4% im Vergleich zu 2024. Der Zuwachs wurde erneut vor allem vom Charterverkehr getragen. Im Frachtbereich wurde mit rund 19.500 Tonnen ein Rekord erzielt. Geschäftsführer Wolfgang Grimus bezeichnete das Jahr dennoch als „herausfordernd“, unter anderem aufgrund der schwächeren Konjunktur, geopolitischer Verwerfungen und Zölle.

Flughafen Innsbruck

In Innsbruck wurden 2025 insgesamt 882.876 Passagiere befördert, ein Anstieg von 2,4%. Das Wintergeschäft bleibt weiterhin zentral, im ersten Quartal entfielen über 60% der Jahrespassagiere. Geschäftsführer Marco Pernetta betont die anhaltenden Herausforderungen, etwa durch Kapazitätsengpässe bei Fluggeräten, die Reduzierung regionaler Strecken und Diskussionen um die Flugabgabe.

Flughafen Salzburg

Der Flughafen Salzburg zählte 2025 exakt 1.774.154 Passagiere, ein leichtes Minus von 0,7% gegenüber dem Vorjahr. Trotz fehlender 70.000 Fluggäste im Vergleich zu 2018 stieg das maximale Startgewicht (MTOW) leicht. Die Luftfracht sank leicht auf rund 9.300 Tonnen. Airport-Geschäftsführerin Bettina Ganghofer plant für 2026 die Beibehaltung etablierter Strecken, gezielte Frequenzsteigerungen und die Aufnahme neuer Ziele ins Flugprogramm. (APA / red)