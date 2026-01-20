AUA verlängert Flugaussetzung nach Teheran bis 16. Februar

Austrian Airlines verlängern die vorübergehende Aussetzung ihrer Flüge nach und von Teheran. Nach einer ersten Maßnahme bis 21. Jänner 2026 gilt der Flugstopp nun voraussichtlich bis inklusive 16. Februar. Gleichzeitig werden Überflüge über den Iran weiterhin aus Sicherheitsgründen nicht genutzt. Seit gestrigen Montag, 19. Jänner, würden die AUA-Maschinen den irakischen Luftraum aber wieder nutzen.

Sicherheitslage im Blick

In einem vorangegangen Statement betonte die Airline, dass die Entwicklungen im Iran und in der gesamten Region kontinuierlich von der internen Security-Abteilung sowie in enger Abstimmung mit Konzernsicherheit und zuständigen Behörden beobachtet werde. Der temporäre Flugstopp erfolge ausschließlich aus Sicherheitsgründen. (APA / red)