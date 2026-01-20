tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

AUA verlängert Flugaussetzung nach Teheran bis 16. Februar


AUA-Flotte am Flughafen Wien
Laut aktuellen Angaben, setzt Austrian Airlines ihre Flüge nach und von Teheran nun bis einschließlich 16. Februar 2026 aus.

Austrian Airlines verlängern die vorübergehende Aussetzung ihrer Flüge nach und von Teheran. Nach einer ersten Maßnahme bis 21. Jänner 2026 gilt der Flugstopp nun voraussichtlich bis inklusive 16. Februar. Gleichzeitig werden Überflüge über den Iran weiterhin aus Sicherheitsgründen nicht genutzt. Seit gestrigen Montag, 19. Jänner, würden die AUA-Maschinen den irakischen Luftraum aber wieder nutzen.

Sicherheitslage im Blick

In einem vorangegangen Statement betonte die Airline, dass die Entwicklungen im Iran und in der gesamten Region kontinuierlich von der internen Security-Abteilung sowie in enger Abstimmung mit Konzernsicherheit und zuständigen Behörden beobachtet werde. Der temporäre Flugstopp erfolge ausschließlich aus Sicherheitsgründen. (APA / red)

  aua, austian airlines, flug, flugstopp, aussetzung, teheran, iran

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
20 Januar 2026

15:01
Heimische Regionalflughäfen 2025 mit leichtem Passagierplus
11:44
Wanted: Seekuh aus Florida auf der Ferien-Messe Wien verschwunden
11:43
AUA verlängert Flugaussetzung nach Teheran bis 16. Februar
11:23
Diamir: Einladung zum Jamaika-Webinar
11:09
Anex erweitert USA-Angebot um drei Rundreisen
10:41
Allianz Partners Österreich: Maik Keppel übernimmt Geschäftsführung
10:01
Flughafen Wien: Rekordjahr 2025, leichter Rückgang 2026

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.