| news | flug » destination
AUA verlängert Flugaussetzung nach Teheran bis 16. Februar
Laut aktuellen Angaben, setzt Austrian Airlines ihre Flüge nach und von Teheran nun bis einschließlich 16. Februar 2026 aus.
Austrian Airlines verlängern die vorübergehende Aussetzung ihrer Flüge nach und von Teheran. Nach einer ersten Maßnahme bis 21. Jänner 2026 gilt der Flugstopp nun voraussichtlich bis inklusive 16. Februar. Gleichzeitig werden Überflüge über den Iran weiterhin aus Sicherheitsgründen nicht genutzt. Seit gestrigen Montag, 19. Jänner, würden die AUA-Maschinen den irakischen Luftraum aber wieder nutzen.
Sicherheitslage im Blick
In einem vorangegangen Statement betonte die Airline, dass die Entwicklungen im Iran und in der gesamten Region kontinuierlich von der internen Security-Abteilung sowie in enger Abstimmung mit Konzernsicherheit und zuständigen Behörden beobachtet werde. Der temporäre Flugstopp erfolge ausschließlich aus Sicherheitsgründen. (APA / red)
aua, austian airlines, flug, flugstopp, aussetzung, teheran, iran
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
20 Januar 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Heimische Regionalflughäfen 2025 mit leichtem Passagierplus
Die fünf österreichischen Regionalflughäfen Salzburg,...
-
Wanted: Seekuh aus Florida auf der Ferien-Messe Wien verschwunden
Einen schmerzlichen Verlust hat Visit...
-
Anex erweitert USA-Angebot um drei Rundreisen
Die Anex-Gruppe nimmt zur Sommersaison...
-
Flughafen Wien: Rekordjahr 2025, leichter Rückgang 2026
Der Flughafen Wien blickt auf...
-
Air France erweitert Bordunterhaltung mit Apple TV
Ab Jänner 2026 können PassagierInnen...