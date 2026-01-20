Diamir: Einladung zum Jamaika-Webinar

In dem einstündigen Vortrag liefern Diamir-Jamaika-Expertin Elisabeth Pabst und Asia Padovani von Fremdenverkehrsamt Jamaika Einblicke in die vielfältigen Angebote der Karibikinsel. So können die Teilnehmenden ihr Wissen über Jamaika erweitern und erhalten neue Verkaufsimpulse für die Beratung von KundInnen. Die Teilnahme ist kostenlos und unkompliziert via Microsoft Teams-App oder direkt im Browser möglich.

Jamaika-Webinar:

Datum: 29. Jänner 2026

Uhrzeit: 8:30 - 9:30 Uhr

Weitere Informationen zu Jamaika und Anmeldung zum Webinar HIER (red)