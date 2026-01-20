tip

Diamir: Einladung zum Jamaika-Webinar


"Wissen am Counter" - Foto: ImageFlow / shutterstock.com
Am 29. Jänner 2026 bietet Diamir Erlebnisreisen gemeinsam mit dem Fremdenverkehrsamt Jamaika eine kostenlose Online-Schulung an.

In dem einstündigen Vortrag liefern Diamir-Jamaika-Expertin Elisabeth Pabst und Asia Padovani von Fremdenverkehrsamt Jamaika Einblicke in die vielfältigen Angebote der Karibikinsel. So können die Teilnehmenden ihr Wissen über Jamaika erweitern und erhalten neue Verkaufsimpulse für die Beratung von KundInnen. Die Teilnahme ist kostenlos und unkompliziert via Microsoft Teams-App oder direkt im Browser möglich.

Jamaika-Webinar: 

  • Datum: 29. Jänner 2026 
  • Uhrzeit: 8:30 - 9:30 Uhr

Weitere Informationen zu Jamaika und Anmeldung zum Webinar HIER (red) 

