Anex erweitert USA-Angebot um drei Rundreisen
Die Anex-Gruppe nimmt zur Sommersaison 2026 erstmals geführte Busrundreisen durch die USA in ihr Programm auf.
Die Anex-Gruppe erweitert ihr USA-Portfolio und bietet ab Sommer 2026 erstmals Busrundreisen durch die Vereinigten Staaten an. Drei neu konzipierte Rundreisen führen an die Ostküste, nach Florida oder in den Südwesten des Landes. Die Reisen werden von März bis September 2026 durchgeführt und sind bei Anex Tour, Bucher Reisen und Neckermann Reisen buchbar.
Drei neue Rundreisen
Die 14-tägige Rundreise Spirit of the West kombiniert die Metropolen San Francisco, Los Angeles und Las Vegas mit Naturhighlights im Südwesten der USA. Auf dem Programm stehen unter anderem der Grand Canyon, der Yosemite Nationalpark und das Monument Valley in Kalifornien, Utah und Arizona. Die achttägige Ostküsten-Rundreise Eastern Triangle umfasst Stationen in New York sowie einen Besuch der Niagarafälle mit optionaler Bootsfahrt. Weitere Stopps sind Washington D.C. und Philadelphia, die über die Appalachen erreicht werden. Ebenfalls acht Tage dauert die Florida-Rundreise Sunny Side of Florida. Sie führt unter anderem nach Miami, in die Everglades mit Propellerboot-Tour, nach Key West sowie zum Kennedy Space Center.
Leistungen und Durchführung
Alle Busrundreisen werden mit deutschsprechender Reiseleitung durchgeführt und sind als garantierte Abreisen ausgeschrieben. Die Unterbringung erfolgt je nach Route in Mittelklasse-Hotels beziehungsweise in 2,5- bis 4-Sterne-Hotels. Frühstück ist inkludiert - bei der Ostküstenreise allerdings nur an drei Reisetagen. Zum Einsatz kommen klimatisierte Reisebusse mit Platz für bis zu 52 Gäste - wo verfügbar ist WLAN inkludiert. Die Organisation vor Ort übernimmt die Agentur New World Travel, die unter anderem auch für Dertour tätig ist.
Termine und Preisbeispiele
Eastern Triangle
- Termine 2026: 17. April, 1. und 22. Mai, 10. und 31. Juli, 28. August, 4. und 18. September
- Preisbeispiel: 17. April 2026 ab 1.049 EUR p.P. (ohne Flug)
Sunny Side of Florida
- Termine 2026: 13. März, 24. April, 8. und 22. Mai, 10. Juli, Termin für die "Wohlfühlgruppe" - max. 25 Reisende: 18. September
- Preisbeispiel: 3. April 2026 ab 2.099 EUR p.P. (ohne Flug)
Spirit of the West
- Termine 2026: 9. April, 8. und 22. Mai, 17. Juli, 7. und 14. August, 18. September
- Preisbeispiel: 3. April 2026 ab 2.099 EUR p.P. (ohne Flug)
