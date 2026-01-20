tip

Allianz Partners Österreich: Maik Keppel übernimmt Geschäftsführung


Maik Keppel
Maik Keppel hat mit 1. Jänner 2026 die Geschäftsführung von Allianz Partners Österreich übernommen und folgt damit auf Silke Zettl.

Bei Allianz Partners Österreich kommt es zum Wechsel an der Spitze. Maik Keppel (45) hat zum 1. Jänner 2026 die Geschäftsführung übernommen. Er folgt auf Silke Zettl, die seit Jahresbeginn eine globale Führungsfunktion innerhalb der Allianz Partners Gruppe im Bereich Sales Compliance ausübt.

Keppel verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Führungspositionen innerhalb des Allianz Konzerns. In seiner neuen Funktion soll er die Weiterentwicklung des Österreich-Geschäfts vorantreiben, insbesondere in den Bereichen Mobilität, Reise, Gesundheit sowie Haus & Wohnen.

Langjährige Erfahrung im Allianz Konzern

Maik Keppel begann seine Laufbahn im Allianz Konzern im Jahr 2011. Er war in mehreren Führungsfunktionen tätig, unter anderem in den Bereichen Schadensmanagement, Vertriebssteuerung und strategische Geschäftsentwicklung. Ab 2021 leitete er bei Allianz Partners als Vertriebsdirektor das Assistance- und Reiseversicherungsgeschäft für den deutschen Markt. Seit 2024 war Keppel als Büroleiter des globalen Chief Markets Officer der Allianz Partners Gruppe tätig und an der Weiterentwicklung der digitalen Wachstumsstrategie beteiligt. (red)

 

Foto: privat

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

