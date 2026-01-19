| news | vertrieb » schiff
Explora Journeys verstärkt Vertriebsteam in Österreich
Nikolas Tauber ist neuer Sales Manager Austria bei Explora Journeys und betreut künftig die Zusammenarbeit mit österreichischen Reisebüros und VertriebspartnerInnen.
Die Luxus-Lifestyle-Reisemarke der MSC Group verstärkt ihr Vertriebsteam in Österreich: Nikolas Tauber hat als Sales Manager Austria begonnen und übernimmt die Betreuung sowie Weiterentwicklung der Partnerschaften mit Reisebüros und Vertriebspartnern im österreichischen Markt.
Profil des neuen Sales Managers
Der gebürtige Wiener bringt langjährige Erfahrung im Leisure- und Luxury-Travel-Segment mit. Zuletzt war er als Key Account Manager bei ANEX Tour Austria GmbH tätig, verantwortlich für Österreich, die Schweiz sowie angrenzende CEE-Märkte. Zuvor arbeitete er in Vertriebspositionen unter anderem bei Falkensteiner Hotels und TUI Österreich.
Mit der Verstärkung unterstreicht Explora Journeys den Anspruch, den österreichischen Vertrieb weiter gezielt auszubauen und den stationären wie auch den Partnervertrieb mit persönlicher Betreuung, Markt-Expertise und klarer Fokussierung auf Luxusreisen zu unterstützen. (red)
