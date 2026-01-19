tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Explora Journeys verstärkt Vertriebsteam in Österreich


Nikolas Tauber ist neuer Sales Manager Austria bei Explora Journeys und betreut künftig die Zusammenarbeit mit österreichischen Reisebüros und VertriebspartnerInnen.

Nikolas Tauber ist neuer Sales Manager Austria

Die Luxus-Lifestyle-Reisemarke der MSC Group verstärkt ihr Vertriebsteam in Österreich: Nikolas Tauber hat als Sales Manager Austria begonnen und übernimmt die Betreuung sowie Weiterentwicklung der Partnerschaften mit Reisebüros und Vertriebspartnern im österreichischen Markt.

Profil des neuen Sales Managers

Der gebürtige Wiener bringt langjährige Erfahrung im Leisure- und Luxury-Travel-Segment mit. Zuletzt war er als Key Account Manager bei ANEX Tour Austria GmbH tätig, verantwortlich für Österreich, die Schweiz sowie angrenzende CEE-Märkte. Zuvor arbeitete er in Vertriebspositionen unter anderem bei Falkensteiner Hotels und TUI Österreich.

Mit der Verstärkung unterstreicht Explora Journeys den Anspruch, den österreichischen Vertrieb weiter gezielt auszubauen und den stationären wie auch den Partnervertrieb mit persönlicher Betreuung, Markt-Expertise und klarer Fokussierung auf Luxusreisen zu unterstützen. (red)

  exyplora, explora journeys, vertrieb, vertriebsteam, sales manager, nikolas tauber

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
19 Januar 2026

16:16
Mondial lädt zur KnoWhere! 2026
15:32
ÖAMTC erwartet starkes Reisejahr 2026
12:02
Explora Journeys verstärkt Vertriebsteam in Österreich
11:34
Dertour Austria startet neues Audio-Format "Sprachnachricht"
10:59
Star Clippers veröffentlicht Sommerkatalog 2027
10:25
FamTrip an Bord der Costa Smeralda
09:42
Tampa Bay: Sonne, Kultur und Vielfalt an Floridas Golfküste

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.