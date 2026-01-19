| news | reisebuero » veranstalter
Dertour Austria startet neues Audio-Format "Sprachnachricht"
Ab Februar 2026 werden Agents wöchentlich in kurzen Sprachnachrichten über Produktneuheiten und Partner-Highlights informiert.
Mit Dertour Austria Sprachnachricht bringt der Veranstalter ein neues Audio-Format für Reiseprofis an den Start: Die Nachrichten dauern jeweils nur rund 20 bis 30 Sekunden und liefern kompakte Informationen zu Produktneuheiten, CRS-Updates oder Veranstaltungshinweisen – ideal zum Anhören nebenbei, etwa während einer Kaffeepause oder zwischen KundInnengesprächen.
Kurz, mobil und persönlich
Die Sprachnachrichten werden von bekannten Stimmen aus dem Dertour Austria Vertrieb eingesprochen: Jörg Fermüller (Head of Sales), Hannelore Wallinger (Specialist Sales), Petra Seigmann (Specialist Sales), Karin Lechner (Senior Specialist Sales Promotion), Martina Schmid (Specialist Sales) und Christian Harrer (Senior Specialist Sales). Sie informieren nicht nur über interne Trends sondern auch über Highlights von Partnern wie Emirates, LUX* Resorts & Hotels oder Swan Hellenic u.v.m.
„Wir möchten Informationen so bereitstellen, wie sie heute konsumiert werden – kurz, mobil und persönlich“, so Jörg Fermüller, Vertriebsleitung Dertour Austria. „Mit der Sprachnachricht schaffen wir ein Format, das nicht nur informiert, sondern auch Spaß macht.“
Audio-Updates per Mail
Das Format richtet sich an ReisebüromitarbeiterInnen, die schnell und unkompliziert informiert bleiben möchten, ohne längere Texte lesen zu müssen. Ab Februar 2026 erscheinen die Sprachnachrichten wöchentlich, jeweils dienstags um 09:30 Uhr, und werden per Mail versendet. Die HörerInnen können dann entscheiden, ob die kurzen Audio-Updates ausreichen oder ob sie zusätzlich den zugehörigen Newsletter mit weiterführenden Informationen zum Thema erhalten möchten. (red)
dertour, dertour austria, sprachnachricht, agents, reisebüro, audio-format
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
19 Januar 2026
