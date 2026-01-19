Star Clippers veröffentlicht Sommerkatalog 2027

Die drei Großsegler Star Clipper, Star Flyer und Royal Clipper steuern im Sommer 2027 rund 30 Häfen im Mittelmeer erstmals an. Wie der Anbieter von Segel-Kreuzfahrten dabei betont verlaufen die Routen dabei abseits des Massentourismus großer Kreuzfahrtschiffe. „Jede unserer Routen wurde sorgfältig geplant, um unseren Gästen ein intimes Segel-Erlebnis zu bieten – wie auf einer privaten Yacht“, erklärt Star Clippers Reeder Eric Krafft die neuen Fahrpläne, die abseits des Massentourismus großer Kreuzfahrtschiffe verlaufen. „Und wir nutzen den besten Treibstoff der Welt, den Wind.“ Zu den neu angelaufenen Destinationen zählen unter anderem Menton an der Côte d’Azur, Cefalú auf Sizilien, Carloforte auf Sardinien, Kastellorizo als östlichste Insel Griechenlands sowie Çeşme an der türkischen Riviera. Starthäfen im westlichen Mittelmeer sind Rom (Civitavecchia) und Nizza, im östlichen Mittelmeer Athen (Piräus), Istanbul und Venedig.

Katalogbestellung und weitere Infos

Der Katalog „2027 Sommer Kollektion“ ist für österreichische Reisebüros unter www.schoengrundner.at bestellbar. Kontakt für Österreich: Sales Manager Klaus Holzmann, E-Mail: klaus.holzmann@starclippers.com.

Reisebeispiel: Star Clipper, 7 Nächte, Amalfiküste und Sizilien, mehrere Termine zwischen Mai und August 2027, ab 2.750 EUR in der Außenkabine und inkl. voller Bordverpflegung. (red)