| news | schiff » katalog
Star Clippers veröffentlicht Sommerkatalog 2027
Star Clippers legt den Katalog für das Sommerprogramm 2027 vor und setzt dabei auf neue Mittelmeer-Ziele abseits großer Kreuzfahrthäfen.
Die drei Großsegler Star Clipper, Star Flyer und Royal Clipper steuern im Sommer 2027 rund 30 Häfen im Mittelmeer erstmals an. Wie der Anbieter von Segel-Kreuzfahrten dabei betont verlaufen die Routen dabei abseits des Massentourismus großer Kreuzfahrtschiffe. „Jede unserer Routen wurde sorgfältig geplant, um unseren Gästen ein intimes Segel-Erlebnis zu bieten – wie auf einer privaten Yacht“, erklärt Star Clippers Reeder Eric Krafft die neuen Fahrpläne, die abseits des Massentourismus großer Kreuzfahrtschiffe verlaufen. „Und wir nutzen den besten Treibstoff der Welt, den Wind.“ Zu den neu angelaufenen Destinationen zählen unter anderem Menton an der Côte d’Azur, Cefalú auf Sizilien, Carloforte auf Sardinien, Kastellorizo als östlichste Insel Griechenlands sowie Çeşme an der türkischen Riviera. Starthäfen im westlichen Mittelmeer sind Rom (Civitavecchia) und Nizza, im östlichen Mittelmeer Athen (Piräus), Istanbul und Venedig.
Katalogbestellung und weitere Infos
Der Katalog „2027 Sommer Kollektion“ ist für österreichische Reisebüros unter www.schoengrundner.at bestellbar. Kontakt für Österreich: Sales Manager Klaus Holzmann, E-Mail: klaus.holzmann@starclippers.com.
Reisebeispiel: Star Clipper, 7 Nächte, Amalfiküste und Sizilien, mehrere Termine zwischen Mai und August 2027, ab 2.750 EUR in der Außenkabine und inkl. voller Bordverpflegung. (red)
star clippers, segeln, segelreisen, segelschiff, katalog, sommer 2027
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
19 Januar 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Explora Journeys verstärkt Vertriebsteam in Österreich
Nikolas Tauber ist neuer Sales...
-
FamTrip an Bord der Costa Smeralda
Im Rahmen einer exklusiven Inforeise...
-
Costa präsentiert Routen und Highlights 2026
Costa Kreuzfahrten stellt auf der...
-
ÖBB Rail Tours: Ganzjahres-Katalog "Bahnreise Inspirationen 2026"
Auf 108 Seiten präsentiert der...
-
Costa bietet All Inclusive-Angebote zum Jahresstart
Ab sofort und bis zum...