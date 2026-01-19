| news | reisebuero » schiff
FamTrip an Bord der Costa Smeralda
Im Rahmen einer exklusiven Inforeise lernten 16 ReisebüromitarbeiterInnen aus Österreich die Costa Smeralda persönlich kennen.
Von 15. bis 20. November 2025 nahmen 16 Agents von Raiffeisen Reisen und dem Austrian Cruise Center an einem FamTrip an Bord der Costa Smeralda teil. Die Inforeise bot Gelegenheit, das Schiff sowie ausgewählte Mittelmeer-Destinationen aus erster Hand kennenzulernen.
Produkt- und Bordeinblicke
Nach einer Vornacht in Barcelona führte die Route bei idealen Wetterbedingungen nach Sardinien, Neapel und Rom. Untergebracht war die Gruppe in Balkonkabinen. Neben den Erkundungen an Land, hatten die Agents auch genügend Zeit sich mit dem Angebot an Bord vertraut zu machen: dem MyItalian-Genusspaket, den öffentlichen Bereiche und dem vielfältigen Unterhaltungsangebot. Begleitet wurde die Infotour von Costa Key Account Manager Gerald Holuba und Sales Manager Kristof Kresz. Beide standen den TeilnehmerInnen während der Reise für Gespräche zur Verfügung und vermittelten Hintergrundinformationen zum Produkt sowie zu relevanten Vertriebsaspekten. (red))
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
