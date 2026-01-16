| news | flug » technologie
Air France erweitert Bordunterhaltung mit Apple TV
Ab Jänner 2026 können PassagierInnen auf Langstreckenflügen der Airline über 45 Stunden Apple TV-Inhalte nutzen.
Air France kooperiert ab Jänner 2026 mit dem Streaming-Dienst Apple TV, um das Bordunterhaltungsangebot auf Langstreckenflügen zu erweitern. Über 45 Stunden Originalinhalte, darunter internationale Erfolgsserien wie „Ted Lasso“, „The Morning Show“ und „Severance“, stehen allen PassagierInnen zur Verfügung. Französische Produktionen wie „Carême“, Dokumentationen wie „Prehistoric Planet“ sowie Kindersendungen wie „WondLa“ ergänzen das Angebot.
Die ersten drei Folgen jeder Serie sind auf einem eigenen Kanal verfügbar und können in Französisch oder Englisch mit Untertiteln sowie barrierefreien Optionen für Gehörlose und Hörgeschädigte abgerufen werden. Das Programm wird alle zwei Monate aktualisiert. Neben Apple TV haben Passagiere auf allen Langstreckenflügen Zugriff auf über 1.500 Stunden On-Demand-Unterhaltung über HD-Bildschirme.
Apple TV über Highspeed-WLAN nutzen
Air France bietet Reisenden zukünftig außerdem über das neue Highspeed-WLAN-Portal eine Woche lang kostenlosen Zugriff auf Apple TV-Inhalte. So können Reisende den Service auch auf ihren persönlichen Geräten im gesamten Netzwerk der Airline nutzen und ihre Lieblingsserien auch nach dem Flug weiterschauen. Der Highspeed-WLAN-Service wird schrittweise auf die gesamte Flotte ausgeweitet, einschließlich Regionalflugzeugen, und soll bis Ende 2026 auf allen Flugzeugen verfügbar sein. (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
