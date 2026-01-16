| news | flug » karriere
AUA: Sofia Cantele wird Board Advisor International
Sofia Cantele übernimmt ab sofort die strategische Vertretung in politischen und regulatorischen Angelegenheiten der Airline.
Sofia Cantele ist ab sofort Board Advisor International & Government Affairs bei Austrian Airlines. In ihrer Funktion analysiert und bewertet sie regulatorische Entwicklungen, berät das Vorstandsteam zu deren Auswirkungen auf Strategie, Geschäftsentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit und vertritt das Unternehmen in nationalen und internationalen politischen Agenden. Sie bildet zudem die Schnittstelle zu branchenrelevanten Interessensgruppen. In dieser Position folgt sie Walter Reimann nach, der nach 37 Dienstjahren in den Ruhestand geht.
Wechsel an Bord
Cantele bringt über zehn Jahre Erfahrung in Strategie, Unternehmens- und Regierungsangelegenheiten, Kommunikation, Stakeholder-Engagement und Projektmanagement mit. Ihre Karriere begann bei Austrian Airlines in der Abteilung Luftfahrtpolitik und im Bereich Human Resources. Ab 2019 wechselte sie in die Beratung und betreute dort Unternehmen in verschiedene Branchen.
2026 ist Cantele nun wieder bei Austrian Airlines an Bord. CEO Annette Mann sagt dazu: „Ich freue mich, dass wir Sofia Cantele für die anspruchsvolle Position als Board Advisor International & Government Affairs gewinnen konnten und ihr Karriereweg sie nach rund zehn Jahren wieder zu Austrian Airlines zurückführt.“ Sie bedankt sich zudem bei Walter Reimann für seine ausgezeichnete Arbeit und die wertvolle Expertise während der letzten Jahrzehnte und wünscht ihm für den wohlverdienten Ruhestand alles Gute. (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
