RateHawk stellt die fünf Trendreiseziele aus 2025 vor

RateHawk präsentiert die fünf Destinationen, die ReisevermittlerInnen im vergangen Jahr am häufigsten über die Plattform gebucht haben. Die Liste zeigt dabei eine breite Palette: vom am häufigsten gebuchten Ziel über das Reiseziel mit dem schnellsten Wachstum bis hin zu Luxus-, Budget- und Langzeitdestinationen.

Astrid Kastberg, Managing Director von RateHawk, teilt dazu in der Aussendung mit: "Unabhängig von Reisezweck, Budget und Aufenthaltsdauer können Fachleute mit unserer Buchungsplattform, der KI-gestützten Suche und detaillierten Inhaltsfiltern die passende Reise für ihre KundInnen gestalten. 2025 waren 2,9 Mio. Unterkünfte auf unserer Plattform verfügbar. Für 2026 planen wir eine Erweiterung des Bestands, mit Fokus auf direkte Angebote in Südeuropa, dem Nahen Osten, APAC und Nordamerika, um PartnerInnen und deren KundInnen die bestmöglichen Optionen zu bieten.“

Italien ist Spitzenreiter

Italien war 2025 das beliebteste Reiseziel unter Reisevermittlern, die über RateHawk Reisen für ihre Kundschaft gebucht haben. Die beliebtesten Städte waren Rom, Mailand, Florenz und Venedig. In Italien verzeichnete das Unternehmen außerdem die luxuriöseste Buchung des Jahres: Eine sechsköpfige Familie gab - laut Angaben von RateHawk - über 311.000 USD für einen 14-tägigen Aufenthalt in einem Fünf-Sterne-Boutique-Hotel auf Sardinien aus.

Japan wächst am schnellsten

Japan verzeichnete ein Buchungswachstum von 94 % im Jahresvergleich und zählt damit weiterhin zu den gefragtesten Reisezielen weltweit. Laut der Japan National Tourism Organization überschritt das Land bis Oktober 2025 die Marke von 30 Mio. Gästen.Die beliebtesten Städte sind Tokio, Osaka und Kyoto - allerdings interessieren sich Reisende zunehmend auch für entlegenere Regionen wie Okinawa und Hokkaido.

Bolivien bietet bdgetfreundliches Abenteuer

Mit durchschnittlich 79 USD pro Nacht war Bolivien das günstigste Reiseziel des Jahres. Beliebte Orte waren die Hochgebirgsmetropole La Paz, das Wirtschafts­zentrum Santa Cruz sowie die Uyuni-Salzebenen.

Ägypten für luxuriöse Urlaube

Ägypten zeichnete sich als Reiseziel mit dem größten Anteil an Buchungen in Fünf-Sterne-Hotels aus, die 60% aller Aufenthalte ausmachten. Die beliebtesten Reiseziele dort waren Sharm el-Sheik, Hurghada und Kairo. Das Land investiere dabei auch weiter aktiv in Angebote für Luxusreisen, unter anderem durch neue Resorts am Roten Meer und Erlebnisangebote wie Nilkreuzfahrten.

Länger auf Aruba und den Malediven

Während die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Jahr 2025 weltweit drei Nächte betrug, blieben Reisende in abgelegenen Inseldestinationen wie Aruba oder den Malediven doppelt so lange, mit durchschnittlich sechs Nächten. Beide Destinationen zeichnen sich durch weiße Sandstrände, klares Wasser und zahlreiche Wassersportmöglichkeiten aus, darunter Walbeobachtungen in Winter und Frühjahr. (red)