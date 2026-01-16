| news | reisebuero » vertrieb
LMX Touristik mit eigener Servicenummer für Österreich
Das LMX Austria-Team ist für Agents ab sofort über eine eigene österreichische Telefonnummer erreichbar.
LMX Touristik bietet seinen Service für ReisebüropartnerInnen ab sofort auch über eine eigene österreichische Telefonnummer an. Unter +43 1412 0180 ist das Team von LMX Austria direkt erreichbar.
Die neue AT-Nummer soll kurze Rückfragen ebenso wie Anliegen zu bestehenden Buchungen vereinfachen und einen direkten Kontakt ohne Umwege ermöglichen. Der gewohnte Service steht dabei weiterhin zuverlässig und unkompliziert zur Verfügung. (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
