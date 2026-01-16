tip

LMX Touristik mit eigener Servicenummer für Österreich


Foto: Roman Samborskyi / shutterstock.com
Das LMX Austria-Team ist für Agents ab sofort über eine eigene österreichische Telefonnummer erreichbar.

LMX Touristik bietet seinen Service für ReisebüropartnerInnen ab sofort auch über eine eigene österreichische Telefonnummer an. Unter +43 1412 0180 ist das Team von LMX Austria direkt erreichbar.

Die neue AT-Nummer soll kurze Rückfragen ebenso wie Anliegen zu bestehenden Buchungen vereinfachen und einen direkten Kontakt ohne Umwege ermöglichen. Der gewohnte Service steht dabei weiterhin zuverlässig und unkompliziert zur Verfügung. (red) 

