Costa präsentiert Routen und Highlights 2026

Costa Kreuzfahrten ist von 15. bis 18. Jänner 2026 auf der Wiener Ferienmesse vertreten und informiert in Halle C, Stand C-0832 über das Programm für die kommende Kreuzfahrtsaison. Für 2026 gehören dazu Routen im Mittelmeer, in Nordeuropa, in der Karibik, in den Emiraten und in Asien sowie eine Weltreise. Neu ist außerdem ein Flugcharter von Wien nach Genua im Sommer 2026. Buchungshinweis: Die All-Inclusive-Aktion „Mamma Mia“ ist noch bis 2. Februar 2026 buchbar und inkludiert das MyItalian-Genusspaket.

Sommerrouten & Familientarife

Die Costa Smeralda ist im Sommer 2026 im westlichen Mittelmeer ab Savona unterwegs und steuert unter anderem Marseille, Barcelona, Ibiza und Palermo an. Für die An- und Abreise steht das neue Fly&Cruise-Angebot mit Direkt-Charterflügen ab Wien nach Genua von 2. Mai bis 31. Oktober 2026 zur Verfügung. Die Flüge werden jeden Samstag mit Austrian Airlines durchgeführt. Ergänzend dazu stehen für zahlreiche Abfahrten in Italien auch Busanreisen zur Verfügung.

Für Familien bietet Costa 2026 spezielle Tarife. Beim „Happy Family Comfort“-Angebot reisen zwei Erwachsene mit zwei bis vier Kindern unter 18 Jahren in zwei Kabinen. Beim „Single mit Kind“-Tarif zahlt die erwachsene Person den vollen All-Inclusive-Preis, das Kind erhält eine Ermäßigung von 50%.

Routen i n Nordeuropa

In Nordeuropa kommen die Costa Favolosa und die Costa Diadema zum Einsatz. Die Costa Favolosa startet ab Hamburg auf fünf unterschiedlichen Routen, darunter Reisen zu den norwegischen Fjorden, nach Island, zum Nordkap, zu den Lofoten und nach Schottland. Neu ist eine Route mit dem UNESCO-geschützten Sognefjord. Die Costa Diadema bietet im Sommer einwöchige Kreuzfahrten ab Kiel an, mit Stopps unter anderem in Kopenhagen, am Geirangerfjord, bei den Hellesylt-Wasserfällen und in Stavanger.

Die sogenannten Sea Destinations, bei denen das Schiff gezielt anhält oder langsamer fährt, um besondere Naturmomente erlebbar zu machen, sowie ein breites Angebot an Landausflügen ergänzen diese Kreuzfahrten.

Asienrouten und Weltreise 2026

Ab 2026 erweitert Costa Kreuzfahrten das Asien-Portfolio um zwei neue 11-tägige Routen an Bord der Costa Serena. Eine Route führt ab Juni von Südkorea über Japan nach China, eine weitere im Oktober durch verschiedene Regionen Japans. Auch für diese Reisen stehen Fly&Cruise-Angebote ab Österreich zur Buchung bereit. Im Oktober 2026 startet die Costa Serena zudem zu einer 66-tägigen Weltreise von Tokio nach Buenos Aires. Die Route verbindet drei Kontinente, 15 Länder und 26 Reiseziele. (red)