Kalifornien: Highway 1 wieder durchgehend befahrbar


Highway 1 in Kalifornien
Der berühmte Küstenabschnitt von Big Sur ist nach jahrelanger Sperre wieder offen.

Ab heute ist der Highway 1 in Kalifornien wieder komplett befahrbar. Die Panoramastraße an der Küste von Big Sur war auf einer Strecke von 150km seit drei Jahren wegen Erdrutschen gesperrt. Nun ist der Abschnitt vollständig instandgesetzt und wieder für den Verkehr freigegeben. (red)

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



