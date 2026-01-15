| news | schulung » reisebuero
Lernidee startet neue Webinar-Reihe
Nach dem erfolgreichen "Knovvember" lädt Lernidee Erlebnisreisen zu vier weiteren kostenlosen Webinaren im Jänner und Februar ein.
Agents stehen zum Jahresstart vier neue einstündige Online-Schulungen von Lernidee Erlebnisreisen zur Verfügung. Vermittelt werden kompaktes Produktwissen zu Bahn- und Schiffsreisen, einschließlich Zielgebietsinformationen, Verkaufsargumenten und Beratungstipps. Die Webinare dauern jeweils von 10:00 bis 11:00 Uhr und bieten neben Informationen und bildreichen Präsentationen auch Raum für Rückfragen und Austausch mit dem Produktteam.
Webinare im Überblick
Angeboten werden Webinare zu folgenden Themen:
African Explorer durch das südliche Afrika - Mittwoch, 21. Jänner 2026: Flora Klebbé und Maria Wacker stellen die Routen des Sonderzugs African Explorer vor, darunter Strecken von Kapstadt nach Namibia und von den Viktoriafällen zum Indischen Ozean. Anmeldung HIER
Indien per Fluss- und Schienenkreuzfahrt - Dienstag, 27. Jänner 2026: Mehdi Langangke präsentiert Ganges-Flusskreuzfahrten und luxuriöse Zugreisen, die Indien kulturell intensiv, aber entspannt erlebbar machen. Anmeldung HIER
Seidenstraße in Zentralasien per Sonderzug - Mittwoch, 28. Jänner 2026, 10:00: Das Webinar vermittelt Routeninformationen zum Orient Silk Road Express in Usbekistan, Turkmenistan und weiteren Ländern sowie aktuelle Details zur Kooperation mit der Usbekischen Staatsbahn. Anmeldung HIER
Flusskreuzfahrten auf dem Mekong - Dienstag, 3. Februar 2026: Vorgestellt werden das Premium-Schiff Mekong Star, aktuelle Routen in Laos und Thailand sowie Beratungshinweise für anspruchsvolle Flussreisende. Am Ende des Webinars wird die Teilnahme an einer Inforeise verlost. Anmeldung HIER
(red)
lernidee, lernidee erlebnisreisen, schulung, online-schulung, webinar, einladung, agents
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
15 Januar 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Einladung zum Workshop "Entdecke Slowenien" in Linz
Der Workshop "Entdecke Slowenien" findet...
-
Celebrity Cruises startet neues Incentive für Reisebüros
Celebrity Cruises kündigt ein neues...
-
PEP-Tarife von NCL - Stand 9. Jänner 2026
Die Reederei Norwegian Cruise Line...
-
Robinson zeichnet Top-20-Reisebüros in Österreich aus
Robinson hat die 20 umsatzstärksten...
-
TUI Weihnachtspunschen 2025: Gemeinsamer Ausklang in Wien
TUI Magic Life und Austrian...