Lernidee startet neue Webinar-Reihe

Agents stehen zum Jahresstart vier neue einstündige Online-Schulungen von Lernidee Erlebnisreisen zur Verfügung. Vermittelt werden kompaktes Produktwissen zu Bahn- und Schiffsreisen, einschließlich Zielgebietsinformationen, Verkaufsargumenten und Beratungstipps. Die Webinare dauern jeweils von 10:00 bis 11:00 Uhr und bieten neben Informationen und bildreichen Präsentationen auch Raum für Rückfragen und Austausch mit dem Produktteam.

Webinare im Überblick

Angeboten werden Webinare zu folgenden Themen:

African Explorer durch das südliche Afrika - Mittwoch, 21. Jänner 2026: Flora Klebbé und Maria Wacker stellen die Routen des Sonderzugs African Explorer vor, darunter Strecken von Kapstadt nach Namibia und von den Viktoriafällen zum Indischen Ozean. Anmeldung HIER

Indien per Fluss- und Schienenkreuzfahrt - Dienstag, 27. Jänner 2026: Mehdi Langangke präsentiert Ganges-Flusskreuzfahrten und luxuriöse Zugreisen, die Indien kulturell intensiv, aber entspannt erlebbar machen. Anmeldung HIER

Seidenstraße in Zentralasien per Sonderzug - Mittwoch, 28. Jänner 2026, 10:00: Das Webinar vermittelt Routeninformationen zum Orient Silk Road Express in Usbekistan, Turkmenistan und weiteren Ländern sowie aktuelle Details zur Kooperation mit der Usbekischen Staatsbahn. Anmeldung HIER

Flusskreuzfahrten auf dem Mekong - Dienstag, 3. Februar 2026: Vorgestellt werden das Premium-Schiff Mekong Star, aktuelle Routen in Laos und Thailand sowie Beratungshinweise für anspruchsvolle Flussreisende. Am Ende des Webinars wird die Teilnahme an einer Inforeise verlost. Anmeldung HIER

(red)