Austrian Airlines: Mehr Sylt-Flüge und sieben neue Ziele im Sommer

Rechtzeitig zum „inoffiziellen Buchungsstart 2026“ mit Beginn der Ferien-Messe Wien ab 15. Jänner kündigt auch Austrian Airlines News für den Sommer 2026 an: das Angebot zur deutschen Nordseeinsel Sylt wird nach der erfolgreichen Aufnahme ins Streckennetz 2025 im kommenden Sommer verdoppelt. Die Verbindung wird von 13. Mai bis 12. September jeweils mittwochs und samstags angeboten. Der Abflug ab Wien Richtung Sylt erfolgt mittwochs um 15:15 Uhr; samstags um 08:00 Uhr ab. Zurück nach Wien geht es dann jeden Mittwoch um 17:45 Uhr sowie jeden Samstag um 10:30 Uhr. Zum Einsatz kommt die Embraer 195-Flotte, die Flugzeit beträgt rund 1:45 Stunden.

Coolcation- und Top-Ziele

Neben Sylt baut Austrian Airlines auch ihr Angebot in nördliche Destinationen weiter aus. Im Sommer 2026 werden bis zu sieben wöchentliche Flüge nach Reykjavik angeboten, jeweils drei Flüge pro Woche nach Bergen und Edinburgh sowie zwei wöchentliche Verbindungen nach Tromsø und eine Verbindung auf die Lofoten. Ein Schwerpunkt bleibt auch das Top-Ziel Griechenland mit insgesamt 21 Destinationen und bis zu 105 wöchentlichen Verbindungen in der Hochsaison. Italien ist mit zwölf Destinationen vertreten, Spanien inklusive Balearen und Kanaren mit elf Zielen.

Insgesamt umfasst der Sommerflugplan 2026 von Austrian Airlines 133 Destinationen, davon 113 auf der Kurz- und Mittelstrecke sowie 20 auf der Langstrecke. Der Flugplan gilt von 29. März bis 24. Oktober 2026.

Neue Destinationen auf Kurz- und Mittelstrecke

Darüber hinaus wartet AUA mit sieben neuen Kurz- und Mittelstreckenzielen im Sommerflugplan 2026 auf. Dazu zählt Ponta Delgada (PDL) auf den Azoren mit einer wöchentlichen Verbindung dienstags von Ende Juni bis Anfang September. Ebenfalls neu sind Alicante (ALC) und Bilbao (BIO) auf dem spanischen Festland. Beide Destinationen werden mittwochs und sonntags angeflogen, mit einer Flugzeit von rund drei Stunden. Korsika ergänzt das Streckennetz mit Flügen nach Bastia (BIA), jeweils dienstags und samstags, bei einer Flugzeit von rund 1:35 Stunden. Neu angeflogen wird außerdem Ohrid (OHD) in Nordmazedonien, jeweils mittwochs und sonntags und Lesbos ist mit Flügen nach Mytilini (MJT) montags von Mitte Juni bis Ende September im Programm. Die siebente neue Destination ist das bereits genannte Coolcation-Ziel Bergen (BGO) in Norwegen, das dreimal wöchentlich angeflogen wird. (red)