32 neue Signature-Touren von G Adventures & National Geographic

Die neue Produktlinie „National Geographic Signature with G Adventures“ ist ab sofort buchbar und umfasst Reisen mit einer Dauer von sieben bis 19 Tagen. Die Touren führen in insgesamt 28 Länder, darunter Südafrika, Peru, Japan, Costa Rica, Zentralasien, Marokko, Vietnam sowie Palau, das erstmals Teil des G-Adventures-Portfolios ist.

Die Signature-Reisen kombinieren exklusive Zugänge, fachlich begleitete Programmpunkte, gemeindeorientierte Erlebnisse und hochwertige Unterkünfte. Inhaltlich orientiert sich das Angebot an den vier Säulen von National Geographic: Entdeckergeist, Wissenschaft, Bildung und Storytelling. G Adventures bringt seine langjährige Erfahrung im gemeindeorientierten Tourismus ein.

Exklusive Erlebnisse & ExpertInnen-Wissen

Jede Reise beinhaltet sogenannte „Signature Moments“. Dazu zählen Zugänge zu Orten und Einrichtungen, die regulär nicht oder nur eingeschränkt zugänglich sind, sowie Programmpunkte außerhalb üblicher Besuchszeiten. Ergänzt werden diese durch weitere exklusive Besuche, etwa an historischen Stätten, kulturellen Einrichtungen oder ausgewählten Naturorten. Ein wesentlicher Bestandteil der „Signature“-Kollektion ist auch die Begleitung aller Touren durch National Geographic Expedition Leaders und National Geographic Expedition Experts. Die Expedition Experts sind Fachpersonen aus Bereichen wie Fotografie, Biologie, Geologie, Geschichte, Film, Naturkunde, Archäologie und Naturschutz. Viele der ExpertInnen stammen dabei selbst aus den bereisten Regionen und können ihr Wissen vor Ort somit besonders authentisch vermitteln.

Die Unterbringung erfolgt in Fünf-Sterne-Häusern oder in Unterkünften, die zu den führenden ihrer jeweiligen Region zählen. Dazu gehören unter anderem Safari-Camps, Eco-Lodges, Riads, Boutique-Hotels, Stadthotels sowie Unterkünfte in der Nähe von UNESCO-Welterbestätten.

Ausgewählte neue Reisen

Mit jeder Buchung wird die Non-Profit-Organisation National Geographic Society unterstützt. Außerdem integrieren die Reisen Projekte und Besuche, bei denen lokale Initiativen und Gemeinschaften eingebunden sind. Zum neuen Portfolio zählt unter anderem die 19-tägige Reise „Die fünf ‚Stans‘ & das Herz der Seidenstraße“, die mehrere Länder Zentralasiens verbindet und historische sowie kulturelle Schwerpunkte entlang der Seidenstraße setzt. Ebenfalls neu ist die neuntägige Reise „Palaus Rock Islands & Unterwasser-Serengeti“, die Palau erstmals als Destination bei G Adventures einführt und marine Lebensräume in den Mittelpunkt stellt. Die zehntägige Reise „Chinesische Mauer, Xi’an & die Wüste Gobi“ kombiniert ausgewählte Kulturstätten mit Programmpunkten entlang der historischen Seidenstraße. (red)