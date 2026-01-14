tip

Air France bietet Sondertarife für ausgewählte Ziele


Air France Airbus A350
Noch bis 28. Jänner 2026 können Air France-Flüge zu zahlreichen internationalen Zielen zu reduzierten Preisen gebucht werden.

Air France hat für 21 Tage ein Sonderangebot für ausgewählte Langstreckenziele aufgelegt. Während dieses Zeitraums stehen Economy-Tickets inklusive Steuern und Gebühren zu attraktiven Preisen zur Verfügung. Diese gelten für Hin- und Rückflüge pro Person und sind abhängig von Ziel, Verfügbarkeit und Tarifbedingungen.

Ausgewählte Ziele und Preise
  • Lima ab 929 EUR
  • Fortaleza ab 919 EUR
  • Johannesburg ab 489 EUR
  • Los Angeles ab 669 EUR
  • Orlando ab 629 EUR
  • Phoenix ab 719 EUR

Die genauen Reisezeiten sind abhängig vom gewählten Reiseziel. Weitere Details zu Tarifbedingungen, Verfügbarkeit und Buchung sind auf der Website von Air France unter: wwws.airfrance.at/information/meilleures-offres/le-rendez-vous-air-france verfügbar. (red) 

