Air France bietet Sondertarife für ausgewählte Ziele

Air France hat für 21 Tage ein Sonderangebot für ausgewählte Langstreckenziele aufgelegt. Während dieses Zeitraums stehen Economy-Tickets inklusive Steuern und Gebühren zu attraktiven Preisen zur Verfügung. Diese gelten für Hin- und Rückflüge pro Person und sind abhängig von Ziel, Verfügbarkeit und Tarifbedingungen.

Ausgewählte Ziele und Preise

Lima ab 929 EUR

Fortaleza ab 919 EUR

Johannesburg ab 489 EUR

Los Angeles ab 669 EUR

Orlando ab 629 EUR

Phoenix ab 719 EUR

Die genauen Reisezeiten sind abhängig vom gewählten Reiseziel. Weitere Details zu Tarifbedingungen, Verfügbarkeit und Buchung sind auf der Website von Air France unter: wwws.airfrance.at/information/meilleures-offres/le-rendez-vous-air-france verfügbar. (red)