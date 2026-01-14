ÖBB Rail Tours hat die wichtigsten Bahnreise-Inspirationen für 2026 in einem neuen Ganzjahres-Katalog zusammengefasst. Auf 108 Seiten werden für jede Jahreszeit Reiseziele in Europa vorgestellt, die mit der Bahn gut erreichbar sind. Neben attraktiven Paketpreisen enthält der Katalog pro Stadt ein kleines Hotelangebot mit ab-Preisen. Über das Online-Buchungstool MyRailTour stehen weitere Hoteloptionen zu tagesaktuellen Preisen zur Verfügung.

Eröffnung des Koralmtunnels

Seit dem Fahrplanwechsel am 14.12.2025 gibt es mit der Inbetriebnahme des Koralmtunnels nicht nur schnellere Direktverbindungen zwischen Kärnten und der Steiermark, auch das Fernverkehrsangebot ist insgesamt um rund 30% erweitert worden. Täglich stehen 26 Verbindungen von Wien nach Klagenfurt, 33 nach Graz und 29 zwischen Graz und Klagenfurt - und damit auch zur Weiterreise zur Verfügung.

"Second Cities" und Städte-Duette

Kleiner „Second Cities“ statt "Overtourism-Ziele" - auch das ist ein Schwerpunkt des neuen Katalogs. So werden etwa Triest als Alternative zu Venedig oder Erfurt als Alternative zu Dresden angeboten. Zusätzlich bietet ÖBB Rail Tours sogenannte „Städte-Duette“, die eine Kombination mehrerer europäischer Städte auf einer Bahnreise ermöglichen, zum Beispiel Hamburg mit Kopenhagen, Paris mit Bordeaux oder Brüssel mit London.

Über Nacht reisen

Die ÖBB Nightjet-Züge ermöglichen Reisen über Nacht, sparen eine Hotelübernachtung und bringen Reisende ausgeschlafen ans Ziel. Nightjet-Angebote gibt es unter anderem für Amsterdam, Venedig, Bologna, Florenz, Rom, Zürich, Berlin, Hamburg und Brüssel. Auch Strecken an die Nord- und Ostsee, etwa nach Rostock oder Sylt, sind im Nightjet-Angebot enthalten. Besonders hervorgehben wird von Seiten der ÖBB die neue Nightjet-Generation - die KundInnen mit noch schneller und komfortabler an ihr Ziel bringen.

Opern- und Musical-Pakete

Im Katalog werden außerdem Opern- und Musical-Angebote präsentiert. Opernreisen führen unter anderem nach Verona mit Tickets für Turandot, Aida oder Nabucco inklusive Bahnfahrt und Übernachtung. Musical-Pakete sind unter anderem in Wien für „Maria Theresia“, „Das Phantom der Oper“ und „Die Schöne und das Biest“ sowie in Hamburg für „MJ – Das Michael Jackson Musical“, „Disney’s König der Löwen“ und „Zurück in die Zukunft – Das Musical“ verfügbar. (red)