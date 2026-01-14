Costa bietet All Inclusive-Angebote zum Jahresstart

Costa Kreuzfahrten hat zum Beginn des neuen Jahres neue All Inclusive-Angebote aufgelegt. Buchbar sind diese ab sofort und bis 2. Februar 2026. Die Angebote gelten für Kreuzfahrten im Mittelmeer, in Nordeuropa, in Asien, in der Karibik sowie im Mittleren Osten. Die Angebote beinhalten Vollpension, das MyItalian-Genusspaket, Trinkgelder an Bord, Kids & Teens gratis (auf den meisten Abfahrten) und Fly & Cruise Angebote für ausgewählte Kreuzfahrten.

Fahrtgebiete & Routen

Im Mittelmeer bietet Costa Kreuzfahrten Routen im westlichen und östlichen Mittelmeer an, unter anderem ab Savona, Genua, Venedig, Catania und Athen. Angelaufen werden Städte und Destinationen in Spanien, Italien, Griechenland, Kroatien und Montenegro. Fly & Cruise-Angebot: Für Gäste aus Österreich steht für Abfahrten der Costa Smeralda ab Savona zwischen Mai und Oktober ein Direktflugangebot von Wien nach Genua in Kooperation mit Austrian Airlines zur Verfügung.

In Nordeuropa sind für den Sommer 2026 Kreuzfahrten ab Hamburg und Kiel vorgesehen. Die Costa Favolosa steuert dabei unter anderem Großbritannien, Norwegen inklusive der UNESCO-geschützten Fjorde und das Nordkap sowie Island an. Die Costa Diadema bietet einwöchige Reisen nach Kopenhagen und in die norwegischen Fjorde an.

Für Asien erweitert Costa das Programm um zwei neue 11-tägige Routen an Bord der renovierten Costa Serena. Die erste Reise startet am 1. Juni 2026 und führt nach Südkorea, Japan und China. Eine zweite Route beginnt am 7. Oktober 2026 und umrundet Japan mit einem Stopp in Busan in Südkorea. In der Karibik ist die Costa Favolosa im Einsatz. Die Kreuzfahrten starten ab La Romana/ Santo Domingo und können von Gästen aus Österreich ebenfalls als Fly-&-Cruise-Angebot ab Wien, Graz oder Salzburg über Deutschland gebucht werden. Die Costa Smeralda ist im Winter 2026 im Mittleren Osten unterwegs und steuert unter anderem Dubai, Muscat, Abu Dhabi und Doha an. Auch für diese Reisen stehen Fly-&-Cruise-Angebote zur Verfügung.

Genusspaket & Reiseerlebnisse

Bestandteil aller Kreuzfahrten ist das MyItalian-Genusspaket. Es umfasst ein All-Inclusive-Getränkepaket mit italienischen Weinen, Prosecco und Spumante, ausgewählten Cocktails, Spirituosen ebenso wie Heißgetränken von Caffè Vergnano. Zusätzlich sind unbegrenzt hausgemachtes Gelato sowie Pizza in der bordeigenen Pizzeria inkludiert.

An Land steht Reisenden ein neu gestaltetes Angebot von Ausflügen in den von Costa angefahrenen Reisezielen zur Verfügung. Außerdem Teil des Reiseerlbeniss sind die sogenannten "Sea Destinations" - unter anderem vor Palma de Mallorca, Venedig oder auf der norwegischen See, um nur eine kleine Auswahl an Sea Destinations zu nennen.

Preisbeispiele:

Acht Tage im westlichen Mittelmeer mit der Costa Smeralda ab/bis Savona inklusive Flug ab/bis Wien sind ab 1289 EUR p.P. buchbar.

Eine achttägige Kreuzfahrt zu den norwegischen Fjorden mit der Costa Favolosa ab/bis Kiel inklusive Flug ab/bis Wien ist ab 979 EUR p.P. erhältlich.

Für die Karibik bietet Costa eine 16-tägige Reise mit der Costa Fascinosa ab/bis La Romana/ Santo Domingo inklusive Flug ab/bis Wien, Graz oder Salzburg ab 2309 EUR p.P. an.

(red)