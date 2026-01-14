| news | flug » technologie
Austrian Airlines führt kostenloses Highspeed-Internet ein
Im Zuge der konzernweiten Einführung der Starlink-Technologie ab diesem Jahr stattet auch die AUA ihre Flotte bis 2029 schrittweise mit kostenlosem Highspeed-Internet aus.
Austrian Airlines wird ihren PassagierInnen künftig auf allen Strecken einen kostenlosen, leistungsstarken Internetzugang anbieten. Möglich macht das ein konzernweites Investitionsprogramm der Lufthansa Group, das die Einführung von Highspeed-Internet an Bord vorsieht. Partner für die technische Umsetzung ist der Satellitenanbieter Starlink.
Die Umrüstung soll ab 2026 starten und bis 2029 abgeschlossen sein. Insgesamt sollen rund 850 Flugzeuge der Lufthansa Group - sowohl in der bestehenden Flotte als auch bei Neuauslieferungen - mit der neuen Technologie ausgestattet werden.
AUA-Flottenumrüstung bis 2029
Für Austrian Airlines bedeutet das, dass künftig die gesamte A320-Familie sowie die Boeing 787 Dreamliner mit der Starlink-Technologie ausgestattet werden. Das Internetangebot steht damit auf Kurz-, Mittel- und Langstrecken allen StatuskundInnen, KundInnen mit Travel-ID-Registrierung sowie Miles-and-More-KundInnen kostenfrei zur Verfügung, unabhängig von der Reiseklasse.
Weitere Details zum Zeitplan der Umrüstung und zur Einführung der Technologie in der AUA-Flotte sollen im Laufe des Jahres bekannt gegeben werden. (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
14 Januar 2026
