Austrian Airlines führt kostenloses Highspeed-Internet ein

Austrian Airlines wird ihren PassagierInnen künftig auf allen Strecken einen kostenlosen, leistungsstarken Internetzugang anbieten. Möglich macht das ein konzernweites Investitionsprogramm der Lufthansa Group, das die Einführung von Highspeed-Internet an Bord vorsieht. Partner für die technische Umsetzung ist der Satellitenanbieter Starlink.

Die Umrüstung soll ab 2026 starten und bis 2029 abgeschlossen sein. Insgesamt sollen rund 850 Flugzeuge der Lufthansa Group - sowohl in der bestehenden Flotte als auch bei Neuauslieferungen - mit der neuen Technologie ausgestattet werden.

AUA-Flottenumrüstung bis 2029

Für Austrian Airlines bedeutet das, dass künftig die gesamte A320-Familie sowie die Boeing 787 Dreamliner mit der Starlink-Technologie ausgestattet werden. Das Internetangebot steht damit auf Kurz-, Mittel- und Langstrecken allen StatuskundInnen, KundInnen mit Travel-ID-Registrierung sowie Miles-and-More-KundInnen kostenfrei zur Verfügung, unabhängig von der Reiseklasse.

Weitere Details zum Zeitplan der Umrüstung und zur Einführung der Technologie in der AUA-Flotte sollen im Laufe des Jahres bekannt gegeben werden. (red)