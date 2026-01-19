Tampa Bay: Sonne, Kultur und Vielfalt an Floridas Golfküste

Tampa Bay heißt BesucherInnen mit Sonne, Abenteuer und abwechslungsreicher Kultur willkommen. Ob entspannte Tage am Wasser, Ausflüge zu spannenden Attraktionen oder kulinarische Entdeckungen – hier kommt jeder auf seine Kosten. Mehrmals wöchentlich gibt es Direktflüge ab Frankfurt und Zürich, sodass der Traum von Florida ganz unkompliziert beginnt.

Kultur, Geschichte und Events

Entlang des malerischen Tampa Riverwalks laden Parks, Restaurants und Attraktionen zum Schlendern und Verweilen ein. Ein echtes Highlight ist das historische Viertel Ybor City, wo seit 1885 Zigarren von Hand gerollt werden. Hier spürt man die kubanische Kultur in Tapasbars, Cafés und im traditionsreichen Columbia Restaurant. Auch das jährliche Piratenfest Gasparilla sorgt für ausgelassene Stimmung und zeigt Tampa von seiner lebendigsten Seite.

Kulinarische Vielfalt

Die Gastronomieszene in Tampa Bay ist ebenso abwechslungsreich wie die Stadt selbst. Am Riverwalk lockt Armature Works mit regionalen Spezialitäten, Craft Beer und Live-Musik, während Sparkman Wharf kreative Streetfood-Stände und Cocktails mit Blick aufs Wasser bietet. Wer es gehobener mag, findet Michelin-prämierte Restaurants wie Rocca oder Lilac im The Tampa EDITION. Ein kulinarisches Erlebnis, das sich kein Besucher entgehen lassen sollte.

Familien- und Sporterlebnisse

Tampa Bay ist auch ein ideales Ziel für Familien: Freizeitparks wie Busch Gardens Tampa Bay, interaktive Museen und zahlreiche Outdoor-Aktivitäten sorgen für Abwechslung und Unterhaltung für Groß und Klein. Sportfans kommen ebenso auf ihre Kosten: American Football, Eishockey, Baseball und Fußball bieten spannende Live-Erlebnisse und lassen die Herzen der Sportbegeisterten höherschlagen.

Maßgeschneiderte Roadtrips von Amerikareisen.at

Amerikareisen.at, der österreichische Spezialist mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in Planung und Durchführung maßgeschneiderter Reisen, fungiert als zentraler Ansprechpartner für alle Buchungsanfragen.

Amerikareisen.at arbeitet gerne und eng mit Reisebüros und selbstständigen Reiseberatern zusammen und bietet dabei attraktive Konditionen und umfassende Unterstützung. Weitere Infos zum Spezialisten für maßgeschneiderte USA-Reisen HIER

