100 Jahre Rax-Seilbahn – Jubiläum mit Kampagne #RaxenmitFreunden

Im Rahmen einer Pressekonferenz am heutigen 13. Jänner im Haus des Meeres in Wien stellte die Familie Scharfegger, die seit über 50 Jahren für den Betrieb und die touristische Entwicklung der Rax-Seilbahn verantwortlich ist, die neue Kampagne die neue Kampagne #RaxenmitFreunden, die Winterangebote und die Highlights im Jubiläumsjahr vor. Ziel der Initiative: das Gemeinschaftserlebnis in den Vordergrund rücken und den Begriff „raxen“ als Synonym für das gemeinsame Wandern auf der Rax etablieren.

100 Jahre Rax-Seilbahn

Die Rax-Seilbahn in den Wiener Alpen begeht heuer ihr 100-jähriges Bestehen. Seit ihrer Eröffnung am 9. Juni 1926 als erste Personen-Seilschwebebahn Österreichs hat sie Generationen von Natur- und Berginteressierten auf das Rax-Plateau befördert. Mit einer Fahrtzeit von weniger als acht Minuten überwindet die Seilbahn im Pendelbetrieb über 1.000 Höhenmeter und verbindet den Luftkurort Reichenau an der Rax mit dem 1.545 bis 2.007 Meter hohen Plateau. Errichtet nach dem „Bleichert-Zuegg-System“, galt die Bahn bei ihrer Eröffnung als technisches Vorzeigebeispiel und prägt bis heute den alpinen Tourismus der Region.

Die Höllentalbahn, die ebenfalls 2026 ihr 100-jähriges Bestehen feiert, diente ursprünglich als Zubringer zur Seilbahn und ermöglichte die Anbindung an das Weltkulturerbe Semmeringbahn. Heute wird die Höllentalbahn als Museumsbahn betrieben und verzeichnet regelmäßig hohe Fahrgastzahlen.

Winterangebote und Jubiläumsveranstaltungen

Auf die Gäste wartet ein Jubiläumsjahr mit familienfreundlichen Veranstaltungen, historischen Ausstellungen, Kombitickets und Rabatten. In der aktuellen Wintersaison 2025/26 ist das Schneeschuhwandern ein zentrales Thema. „Wir haben uns mittlerweile als der Schneeschuhwanderberg im Osten Österreichs etabliert. Besonders Familien schätzen diese kostengünstige und einfach zu erlernende Sportart, die den heutigen Zeitgeist trifft“, so Scharfegger.

Highlights im Jubiläumsjahr sind Veranstaltungen wie die Rax Winter-Challenge und der Raxls Schneeschuhwandertag für Groß und Klein am 17. Jänner 2026 sowie die Schneeschuh-Schnuppertage „Spuren und Spüren“ am 14. Februar 2026. Am Faschingsdienstag, dem 17. Februar, gibt es 50% Ermäßigung auf ein reguläres Berg- und Talfahrtsticket. Auch neue Kombitickets, Einzelgäste und Gruppen, wurden im Rahmen der Pressekonferenz vorgestellt - darunter die Verbindung von Rax-Seilbahn und Höllentalbahn ab 38,70 EUR, die Kombination mit der Ausstellung im Schloss Reichenau ab 37 EUR sowie weitere Pakete, die Kulinarik und Bahnfahrten verbinden.

Seilbahn mit Gütesiegel

Die Rax-Seilbahn ist Träger des Gütesiegels „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“ des Fachverbandes der Seilbahnen der Wirtschaftskammer Österreich. Das Jahr 2026 markiert darüber hinaus ein bedeutendes Jubiläum für die gesamte österreichische Seilbahnbranche, die ihr 100-jähriges Bestehen feiert. „Die Rax bleibt ein Ort des Aufbruchs, und die Rax-Seilbahn gilt auch die nächsten 100 Jahre als Symbol für den Mut, neue Wege zu gehen, sowie für die tiefe Verbindung zwischen Mensch und Natur“, so Scharfegger abschließend. (red)